Manafort'a Hapis Cezası Talebi

Bir federal yargıç, Başkan Donald Trump'ın eski kampanya yöneticisi Paul Manafort'a hapis cezası istedi.
Manafort, suçlu bulunduğu daha önceki suçlamalardan kefalet ödediği için hapis cezası ev hapsine çevrilmişti.
Ancak bu hafta Manafort'a yönlendirilen 'olası bir tanığın ifadesini değiştirmeye çalışma' suçu sonrası, yargıç Manafort'un hapse girmesi talebinde bulundu.
Ancak federal yargıç Amy Berman Jackson, Manafort'un kefaletle serbest bırakılma kararının tersine çevrilmesi ve Eylül ayında yapılacak mahkemeye kadar hapiste kalması için talepte bulundu.
Manafort'a ayrıca, eski Ukrayna hükümeti adına lobi faaliyeti yürütmekten dolayı 5 farklı suçlama da yöneltilmiş durumda.
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