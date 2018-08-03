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Manafort’un Davası Sürüyor

03.08.2018 22:19 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump’ın bir dönem seçim kampanyasının başkanlığını yürüten Paul Manafort’un vergi kaçakçılığı ve banka dolandırıcılığı suçlamalarıyla yargılandığı dava sürüyor

Manafort’un Davası Sürüyor

Başkan Donald Trump’ın bir dönem seçim kampanyasının başkanlığını yürüten Paul Manafort’un vergi kaçakçılığı ve banka dolandırıcılığı suçlamalarıyla yargılandığı dava sürüyor.

Duruşmaların dördüncü gününde, Manafort’un vergi beyannamesini hazırlayan muhasebeci ifade vermeye devam etti. Muhasebeci dünkü ifadesinde, kendisine Manafort’un yabancı banka hesapları olduğunu hiçbir zaman söylemediğini iddia etmişti.

Savcılığın mahkeme jürisine Manafort’un Rusya yanlısı siyasetçilerle Ukrayna’da iş yaptığı ve milyonlarca dolarlık kazancını Amerikan vergi yetkililerinden kaçırdığına dair kanıtlar sunması bekleniyor.

KWC hesap uzmanlarından Philip Ayliff mahkemede ilk günkü ifadesinde eksik bilgi teminin vergilerin belirlenmesinde hatalara neden olacağını anlattı. Ayliff, Amerika Maliye Bakanlığı’nın 2010 yılından bu yana Amerika vatandaşlarının yurtdışındaki banka hesaplarını beyan etme zorunluluğuna ilişkin yasanın tatbiki çabalarını arttırdığını belirtti.

69 yaşındaki Manafort, banka dolandırıcılığı, vergi kaçakçılığı ve yabancı bankalardaki varlıklarını beyan etmeme suçlamalarıyla karşı karşıya. Manafort hakkındaki tüm suçlamaları reddediyor.

Suçlamaların çoğunluğu Manafort’un Trump’ın seçim kampanyasında görev yaptığı 5 aylık dönemin öncesine denk geliyor.

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