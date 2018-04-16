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Manchester'da bir araç kalabalığa daldı! Yaralılar var

DÜNYA HABERLERİ  | 16.04.2018 19:58 | Son Güncelleme

İngiltere'nin Manchester kentinde bir araç kalabalığın arasına daldı. Olay yerinde yaralılar var.

Manchester'da bir araç kalabalığa daldı! Yaralılar var

Manchester'da bir araç kalabağın arasına daldı. Olayda 6 kişinin ciddi şekilde yaralandığını duyurdu.

Sputnik'te yer alan habere göre, İngiliz polisi olayın terörle ilgisinin olmadığını açıkladı.

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Manchester ingiltere trafik kazası kalabalığa dalan araç

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