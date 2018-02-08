Mardin'de tecavüz zanlısı özel harekat polisine beraat

BBC Türkçe'ye konuşan mağdur M.B, beraat kararına çok üzüldüğünü söyledi. M.B, "Bu karar benim için çok kötü. O yaptığı suçun cezasını almayacak. Tek istediğim cezasını çeksin" dedi.

12 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan B.K ise M.B.'nin kendi rızasıyla ilişkiye girdiğini söyledi.

24 yaşındaki özel harekat polisi sanık B.K'nin yakını olan bir kadın polis silahla mahkeme salonuna girdi. Mağdurun avukatlarının itirazı üzerine, silah polisten alındı ve salondan çıkartıldı.

Mardin'de 21 yaşındaki M.B'ye tecavüz iddiasıyla yargılanan özel harekat polisi B.K beraat etti. Sosyal medya üzerinden tanışıp görüştüğü polisin kendisine iki kez tecavüz ettiğini öne süren M.B, dün ilaç alarak intihara teşebbüs etmişti.

Üzerinde çok baskı olduğu ve ailesinin durumdan haberdar olmasından dolayı çok endişe duyduğunu söyleyen genç kadın, evinin kapısını çalan bir erkeğin kendisini tehdit ettiğini de öne sürdü:

"Yaşadığım evin kapısını çalan bir erkek, kapının önünde beni tehdit etti. Akıllı olmazsan ailene söyleyeceğiz dedi. Ben de çok korktum, ne yapacağımı bilemedim. Bir sürü ilaç içtim."

Avukat Ulaş: Beraat kararı hukuka aykırı

Diyarbakır Barosu avukatlarından Elif İpek Tirenç Ulaş ise beraat kararının hukuka aykırı olduğunu söyledi:

"Bu dosya açısından beraat verilmemesi gerekiyordu çünkü suçu işlediğine dair raporlar dosyada mevcuttu. Ne için beraat verildiğinin gerekçesini de merak ediyoruz. Sanık polis olduğu için dosyada emniyetin müdahalesiyle delil değiştirilmiş.

"Delil karartma, delil değiştirme, tanıkları etkileme, mağdurun üzerinde baskı yaratma söz konusu. Bunların hepsi dosyada mevcuttu. Bütün bunlara rağmen dosyadan beraat çıkması bizi gerçekten şaşırttı.

"Benim düşünceme göre 'Rıza vardır' kanaatine vardılar. O sebeple beraat kararı verdiler. Yoksa mahkeme 'Cinsel saldırı suçu oluşmamıştır' diyemez. Çünkü raporlar var dosyada, bunun zorla olduğuna dair darp ve cebir raporları da var. Ama bütün bunlara rağmen beraat verildi."