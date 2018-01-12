Maria kasırgasının ardından Porto Riko’da cinayetler arttı

Mergim Özdamar / İstanbul, 12 Ocak (DHA) – Porto Riko'da, büyük yıkımlara ve ekonomik kayıplara neden olan Maria kasırgasının yarattığı "karmaşa ve kanunsuzluk” nedeniyle cinayetler arttı.

Karayip adasında, yalnızca yılın ilk 11 gününde işlenen cinayetlerde, 2017'nin aynı dönemine göre iki kat artışla 32 kişi öldürüldü.

Evening Standard'ın haberine göre, Porto Riko'daki cinayetlerdeki artış "geçici" değil de, genel bir eğilimi gösteriyorsa, Ocak ayı, adada son on yılın en kötü felaketi olan Maria kasırgasına ilave olarak, son iki yılın da "en öldürücü” ayı" olacak.

Polis ve bağımsız uzmanlara göre, cinayetlerdeki artış adayı 20 Eylül'de vuran kasırganın hemen ardından yaşanmasa da, ölümle sonuçlanan bu olayların birçoğu kasırga sonrası yaşanan yıkımla bağlantılı olarak işlendi.

Kasırga adanın büyük kısmını kötü etkiledi ve ortaya çıkan ekonomik sıkıntı artarken, polislerin de greve çıkması nedeniyle kanunsuzluğun yayılmasına neden oldu.

Ayrıca yetkililer, kasırgadan sonra, birçok bölgedeki arazileri ele geçirmeye çalışan uyuşturucu çeteleri arasında savaşın patlak verdiğine dikkat çekiyor.