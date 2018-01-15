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Mark Wahlberg kendisinden daha az maaş alan rol arkadaşı Michelle Williams için 1,5 milyon dolar bağışladı

15.01.2018 07:39 | Son Güncelleme 5 saat önce

Oyuncu Mark Wahlberg, en son çektikleri filmde kendisinden daha az maaş aldığını öğrendiği rol arkadaşı Michelle Williams adına Time's Up (Süre Doldu) adlı kampanyaya 1,5 milyon dolar bağışta bulundu.

Getty Images

Oyuncu Mark Wahlberg, en son çektikleri filmde kendisinden daha az maaş aldığını öğrendiği rol arkadaşı Michelle Williams adına Time's Up (Süre Doldu) adlı kampanyaya 1,5 milyon dolar bağışta bulundu.

İkilinin en son beraber oynadığı "All the Money in the World" adlı filmin yeniden yeniden çekimlerinde Wahlberg'in 1,5 milyon dolar aldığı, ancak Williams'ın günde bin dolar ya da 80 dolar civarında bir maaş aldığı ortaya çıkmıştı.

Wahlberg bağışı, kadın oyuncu, yazar ve yönetmenlerin Hollywood ve diğer sektörlerdeki cinsel taciz ve ayrımcılığa karşı başlattığı Time's Up (Süre Doldu) adlı kampanyanın hukuki birimine yaptığını duyurdu.

Kevin Spacey kadrodan çıkarıldı"All the Money in the World" dizisinin yönetmeni Ridley Scott, hakkında cinsel istismar haberleri çıkan oyuncu Kevin Spacey'nin yer aldığı sahneleri yeniden çekme kararı almıştı.

Ancak yeniden çekimler sırasında Wahlberg'in Williams'tan daha fazla kazandığının duyulması tepki toplamıştı.

İki oyuncuyu da temsil eden yetenek ajansı William Morris Endeavor Entertainment adlı şirket de Williams adına aynı fona 500 bin dolar yatırdığını duyurdu.

Fon ilk defa açıldığında da aynı şirket 1 milyon dolar yatırdığını aktarmıştı.

Oyuncu Williams ise bir açıklama yayımlayarak, Wahlberg ile beraber arkasında duran bütün oyuncu arkadaşları ve aktivistlere teşekkür ettiğini duyurdu.

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