Mark Zuckerberg: Facebook kullanıcıları yapılan değişiklikler sonrası sitede daha az zaman geçiriyor

AFP Mark Zuckerberg, her yıl olduğu gibi 2018 için de kendine yeni bir hedef seçmişti: Facebook'taki sorunları çözmek

Sosyal medya devi Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg, sitedeki paylaşımları önceliklendiren bazı değişikler yapmaları sonrası kullanıcıların sitede daha az zaman geçirmeye başladığını söyledi.

Mark Zuckerberg, geçen yıl kullanıcıların Facebook'ta geçirdiği sürenin yüzde 5, yani günde 50 milyon saat azaldığını belirtti.

Zuckerberg, bu gibi değişikliklerin sonucunda, kullanıcıların karşısına eskisine oranla daha az viral video çıktığını da sözlerine ekledi.

Facebook, bir süredir arkadaş ve aile bireyleriyle olan etkileşimi artıracak, şirketler, işletmeler ve medya kuruluşlarının içeriklerini ise daraltacak şekilde, karşımıza çıkan paylaşımları öncelik sırasına göre düzenliyor.

Getty Images2017'yi güçlü ama "zorlu" bir sene olarak nitelendiren Zuckerberg'e göre, bunun bir sonucu kullanıcıların sitede geçirdiği sürenin daralmasına neden oldu.

Öte yandan Zuckerberg, Facebook'un siyasi kampanyalardaki rolü ile işletmelerin reklamlarına yönelik seçiciliğini artırması gibi büyük değişikliklere rağmen, beklenenden daha iyi sonuçlar aldıklarını ifade etti.