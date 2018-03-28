Mark Zuckerberg veri paylaşımı skandalıyla ilgili 'ifade verecek'



Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in veri paylaşımı skandalı sonrası ABD Kongresi'nden yapılan ifade verme çağrısını kabul ettiği bildirildi.

Sosyal medya devi, 50 milyon kullanıcıya ait verilerin siyasi danışmanlık şirketlerinin eline geçtiğinin ortaya çıkması sonrası tarihinin en zor günlerini yaşıyor.

Olay ile ilgili "özür" mesajı yayınlayan Mark Zuckerberg üzerinde, ifade vermesi konusunda yoğun bir kamuoyu baskısı bulunuyordu.

İfade günü ise henüz netleşmiş değil. Kongre'nin enerji ve ticaret komisyonu sözcüsü daha önce dile getirilen 12 Nisan ile ilgili haberleri doğrulamadı.

İNGİLTERE PARLAMENTOSUNUN ÇAĞRISINI REDDETTİ

Zuckerberg, İngiltere parlamentosunun ifade çağrısını ise reddetti. Şirket, İngiltere parlamentosunun sorularını yanıtlamak üzere üst düzey bir yöneticinin bu ülkeye gönderileceğini açıkladı.

İngiltere'nin yanında Avrupa Birliği'de Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg'i ifade vermeye çağırmıştı.

Veri paylaşımı skandalı, bir İngiliz şirket olan Cambridge Analytica'nın 50 milyon kullanıcıya ait kişisel verileri, 2016 ABD başkanlık seçimlerini etkilemek için kullanmakla suçlanması sonrasıyla patlak verdi.