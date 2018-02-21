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Markette mide bulandıran olay! Sıra bekleyen kadının etek altı görüntüsünü çekti

DÜNYA HABERLERİ  | 21.02.2018 07:46 | Son Güncelleme

Güney Afrika'da benzin istasyonunun marketinde sıraya giren sapık, önündeki mini etekli kadının altına telefonunu atarak videosunu çekti.

Güney Afrika'da benzin istasyonunun marketinde sıraya giren sapık, önündeki mini etekli kadının altına telefonunu atarak videosunu çekti. Kadın tarafından fark edildiğini anlayan sapık telefonu düşürmüş gibi yerden alarak kasaya koştu.

KADININ ETEK ALTI GÖRÜNTÜLERİNİ ÇEKTİ

Güney Afrika'da polisin yayınladığı görüntülerde, Richards Bay şehrinde bulunan bir bezin istasyonunun marketinde mini etekli bir kadın ödeme yapmak için sırada beklediği anda güvenlik kamerasının ve istasyonun güvenlik görevlilerini kendisini izlediğini fark etmeyen bir adam kadının arkasından yaklaşıp telefonunu kadının bacakları arasında yere bırakıp etek altı görüntülerini çekti.

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TELEFONU DÜŞÜRMÜŞ NUMARASI YAPTI

Kadının arkasına baktığı sırada adam telefonunu yere düşürmüş gibi tekrar alıp hızla kasaya koştu. Olaydan sonra adamın yakalanması için her hangi bir soruşturmanın açılıp açılmadığı bilinmiyor.

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Güney Afrika etek altı videosu

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
Demekki bu olay her yerde varmış,ne diyor bizanslılar,neymiş bu hükümette çoğalmış sie ordan Bizans uşakları.
@cakiki_2017 olayin her yerde olması burada olanlari aklamiyor ama! bu hükümet kendi yandas vakiflarinda erkek cocuklarina tecavüz edildi ve bir kadin! bakan cikti bir kereden birsey olmaz dedi baska bir bakan cikti bunlar taciz veya tecavüzcü degil cocuklarin ve ailelerinin rizasi vardi dedi ve daha 4 yasinda bir bebege tecavüz edilip öldürüldü!!! evet sapik her yerde sapiktir senin gibi düsünenler bile sapik bölümüne girer
@cakiki_2017 heryerde meclis tecavüz yasası çıkarmıyo sapıklara en ağır cezayı veriyorlar ak koyun :)
@uguryeter bu anlattıklarında sapık denilebilir de cep telefonu ile çekmeye çalışırken yakalandı bıraktı,sapıklık neresinde. sadece saygısızlık etmiş...Konuları dini tabana çekme kurnazlığı yapacağınıza erkek çocuklara tecavüz eden sapıkları önce bir cezalandırsın adalet. dimi? size hakveriyorum
@medikalci Nasıl lea şimdi sen yanında karın annen bacın olsa onun etek altı görüntülerini çekmeye çalışan birini yakalasan terbiyesizlik ettiği için özür diletip bırakır mısın? Yoksa sapık diye saldırır mısın?
Sapık Her Yerde Sapık.
güney afrikadaki sapıktan bize ne başka haber bulamadınızmı
Geri zekali
Bunlar neden ayakkabısız dolaşıyor bilen var mı ?
Etek çok kısa hem tahrik ediyor durup dururken hemde cemaatcilere malzeme olan konu bu. Toplumu meşgul etmemeli bu haberler, el sıkışmayı zina sayanları harekete geçirmeyin,zaten uyumuyorlar da.
Bunlar neden ayakkabısız dolaşıyor bilen var mı?
Bunlar neden ayakkabısız dolaşıyor bilen var mı ?
adamlar açlıktan ölüyorlar kafasına göre adam kesip öldürüyorlar sapıkla mı uğraşacaklar..
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