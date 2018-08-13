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Markette rezalet! Herkesin içinde sevgilisinin eteğini sıyırıp...

DÜNYA HABERLERİ  | 13.08.2018 17:25 | Son Güncelleme

Büyük rezalet Rusya'da bulunan bir süpermarketin güvenlik kameralarına takıldı.

Rusya'nı Krasnodar Krai bölgesindeki bir süpermarkette çekilen görüntülerde bir çift etrafta kimse yokmuşçasına süpermarketin ortasında yakınlaşmaya başladı.

Erkeğin, boş bir kasanın önündeki yürüyen bantın üstüne yatan sevgilisinin eteğini yukarı sıyırdıktan sonra kalçalarını okşadığı ve şaplak attığı görülüyor.

Sadece g-string giydiği görülen kadın kasiyerin geldiğini fark ederek aniden toparlanıyor.

ORAL SEKSE YELTENDİ

Marketteki bir başka kameranın kaydettiği görüntülerde ise dondurulmuş ürünler reyonunda kadın ve adam etrafa baktıktan sonra kadın, adamın önünde dizleri üzerine çömerek oral seks yapmaya yelteniyor. Görüntüler burada sona eriyor!

Görüntülerin ardından çifte bir ceza uyugulanıp uygulanmadığı bilinmiyor ancak sosyal medyada hızla yayılan görüntülere tepki yağıyor.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bunlar hep hadisi şeriflerde anlatılan kıyamet alametleri. Hatta der ki hadiste: sokak ortasında seks yapanları uyarmaya cesaret edebilen birisinin imanı hz ebubekirin imanı gibi olacakmış. Yani tek bir Allah'ın kulu uyarmaya cesaret edemiyor , gerisini siz düşünün. O da zina yapmayın diye uyarmayacak. Yolun ortasında yapmayın, biraz kenara çekilin diyecek.
Ah bu Ateşli Rus Kızları Votkayla bir araya geldim mi Atom bombası gibi oluyorlar
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