Markette rezalet! Herkesin içinde sevgilisinin eteğini sıyırıp...

Rusya'nı Krasnodar Krai bölgesindeki bir süpermarkette çekilen görüntülerde bir çift etrafta kimse yokmuşçasına süpermarketin ortasında yakınlaşmaya başladı.
Erkeğin, boş bir kasanın önündeki yürüyen bantın üstüne yatan sevgilisinin eteğini yukarı sıyırdıktan sonra kalçalarını okşadığı ve şaplak attığı görülüyor.
Sadece g-string giydiği görülen kadın kasiyerin geldiğini fark ederek aniden toparlanıyor.
ORAL SEKSE YELTENDİ
Marketteki bir başka kameranın kaydettiği görüntülerde ise dondurulmuş ürünler reyonunda kadın ve adam etrafa baktıktan sonra kadın, adamın önünde dizleri üzerine çömerek oral seks yapmaya yelteniyor. Görüntüler burada sona eriyor!
Görüntülerin ardından çifte bir ceza uyugulanıp uygulanmadığı bilinmiyor ancak sosyal medyada hızla yayılan görüntülere tepki yağıyor.
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