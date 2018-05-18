Markle Kraliyet Düğününde Bir İlke İmza Atacak

Yoga eğitmeni olan Ragland’ın, dünürü Prens Charles’la Çarşamba günü sıcak bir görüşme yaptıkları da gelen haberler arasında.

Markle, yaptığı açıklamayla, babası düğüne gelmeyeceği için kilisede damadın yanına giderken bir süre tek başına yürüyeceğini, daha sonra da Prens Harry’nin babası Prens Charles’ın kendisine eşlik edeceğini duyurdu.

Meghan Markle’ın babasının paparazzilere bilerek poz vermesinin ardından, Markle’ın üvey kız kardeşi olduğu haberleri magazin haberlerinde yer almıştı. Daha sonra Markle’ın babası kalp ameliyatı olduğunu bu yüzden de düğüne katılamayacağını duyurdu.

“Meghan melez ve boşanmış bir Amerikalı. Aynı zamanda aktivist, feminist ve eski oyuncu. Bu özellikler, yakın geçmişe kadar, kraliyet ailesinin üst düzey bir üyesiyle evlenmeye engeldi. Ama şimdi olumlu karşılanıyor” diyen Fitzwilliams’e göre, dünya çapında hala büyüleyici bir etkisi olan İngiliz kraliyet ailesine katılmaya hazırlanan Markle’ın aktivist yönü müstakbel eşinin yardım çalışmalarına da yansıyor.

İngiltere kraliyet uzmanı Richard Fitzwilliams, bir televizyon yıldızı ve aktivist olarak tanınan Meghan Markle’ın ağırbaşlı prenses imajını yıktığını söylüyor.

Prens Harry- Maghan Markle evliliği, aynı zamanda, İngiliz kraliyet ailesinin birçok geleneğinin de yıkılması anlamına geliyor. 21 yıl önce, annesi Prenses Diana’nın cenazesindeki üzgün hali hafızalardan silinmeyen Prens Harry, yardımseverliğiyle gönüllere that kuran annesinin izinden yürümeye artık müstakbel eşi Meghan Markle’la birlikte devam edecek.

Fitzwilliams, “Ruanda, Hindistan ve Amerika’da da kadınların güçlendirilmesi için çalışmalar yaptı. Hayatının büyük bir kısmını aktivist olarak geçirdi. Bu evlilikle, çalışmalarını ve lobi faaliyetlerini en üst düzeye taşıyor” diye de ekliyor.

İngiliz Monarşi Toplumu’ndan Thomas Mace-Archer, Markle’ın açık sözlü karakterinin, siyasetin tabu olarak görüldüğü kraliyet sarayında göze batabileceğini düşünüyor.

Mace-Archer, bu görüşünü, “Kraliyet ailesi, her şeyi sakin bir şekilde ve ağırbaşlılıkla yapar. Ve onlardan da bunu bekleriz. Dolayısıyla, aktivist doğasını törpülemek çok zor olacak. Zaten kraliyet yaşamına alışmaya çalışırken tökezlediği de oldu” sözleriyle destekliyor.

Meghan ve Harry, 2016 yılında, arkadaşları aracılığıyla tanışmış. Markle, tanışmadan önce Prens hakkında biraz bilgisi olduğunu söylerken, Prens Harry ise daha önce ne Markle’ın adını duymuş ne de oynadığı dizileri seyretmiş.

İkilinin ilk görüşte aşık olduğu hatta iki buluşmadan sonra Botswana’ya kamp tatiline gittikleri biliniyor.