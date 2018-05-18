Markle Kraliyet Düğününde Bir İlke İmza Atacak

İngiltere’de Prens Harry ve Meghan Markle’ın düğünü için son hazırlıklar tamamlandı.
Gelinin ailesi ise medyanın ilgi odağı olmaya devam ediyor.
Meghan Markle’ın babasının paparazzilere bilerek poz vermesinin ardından, Markle’ın üvey kız kardeşi olduğu haberleri magazin haberlerinde yer almıştı. Daha sonra Markle’ın babası kalp ameliyatı olduğunu bu yüzden de düğüne katılamayacağını duyurdu.
Bu açıklamalar sonrasında, Meghan Markle’ı düğünde kimin damada teslim edeceği sorusu sorulmaya başlanmıştı.
Markle, yaptığı açıklamayla, babası düğüne gelmeyeceği için kilisede damadın yanına giderken bir süre tek başına yürüyeceğini, daha sonra da Prens Harry’nin babası Prens Charles’ın kendisine eşlik edeceğini duyurdu.
Evlenecek çifti kutlamak isteyenler de Amerika ve İngiltere bayraklarıyla sokaklarda.
Meghan Markle’ın annesi Doria Ragland da, Cuma günü 92 yaşındaki Kraliçe Elizabeth’le çay içmek üzere görüştü.
Harry ve Meghan çifti de, düğünün yapılacağı Windsor Kalesi’ne gitti.
Yoga eğitmeni olan Ragland’ın, dünürü Prens Charles’la Çarşamba günü sıcak bir görüşme yaptıkları da gelen haberler arasında.
Buckingham Sarayı, Kraliçe’nin 96 yaşındaki eşi Prens Philip’in geçtiğimiz ay olduğu kalça ameliyatına rağmen düğüne katılacağını belirtti.
Prens Harry- Maghan Markle evliliği, aynı zamanda, İngiliz kraliyet ailesinin birçok geleneğinin de yıkılması anlamına geliyor. 21 yıl önce, annesi Prenses Diana’nın cenazesindeki üzgün hali hafızalardan silinmeyen Prens Harry, yardımseverliğiyle gönüllere that kuran annesinin izinden yürümeye artık müstakbel eşi Meghan Markle’la birlikte devam edecek.
İngiltere kraliyet uzmanı Richard Fitzwilliams, bir televizyon yıldızı ve aktivist olarak tanınan Meghan Markle’ın ağırbaşlı prenses imajını yıktığını söylüyor.
“Meghan melez ve boşanmış bir Amerikalı. Aynı zamanda aktivist, feminist ve eski oyuncu. Bu özellikler, yakın geçmişe kadar, kraliyet ailesinin üst düzey bir üyesiyle evlenmeye engeldi. Ama şimdi olumlu karşılanıyor” diyen Fitzwilliams’e göre, dünya çapında hala büyüleyici bir etkisi olan İngiliz kraliyet ailesine katılmaya hazırlanan Markle’ın aktivist yönü müstakbel eşinin yardım çalışmalarına da yansıyor.
Fitzwilliams, “Ruanda, Hindistan ve Amerika’da da kadınların güçlendirilmesi için çalışmalar yaptı. Hayatının büyük bir kısmını aktivist olarak geçirdi. Bu evlilikle, çalışmalarını ve lobi faaliyetlerini en üst düzeye taşıyor” diye de ekliyor.
İngiliz Monarşi Toplumu’ndan Thomas Mace-Archer, Markle’ın açık sözlü karakterinin, siyasetin tabu olarak görüldüğü kraliyet sarayında göze batabileceğini düşünüyor.
Mace-Archer, bu görüşünü, “Kraliyet ailesi, her şeyi sakin bir şekilde ve ağırbaşlılıkla yapar. Ve onlardan da bunu bekleriz. Dolayısıyla, aktivist doğasını törpülemek çok zor olacak. Zaten kraliyet yaşamına alışmaya çalışırken tökezlediği de oldu” sözleriyle destekliyor.
Meghan ve Harry, 2016 yılında, arkadaşları aracılığıyla tanışmış. Markle, tanışmadan önce Prens hakkında biraz bilgisi olduğunu söylerken, Prens Harry ise daha önce ne Markle’ın adını duymuş ne de oynadığı dizileri seyretmiş.
İkilinin ilk görüşte aşık olduğu hatta iki buluşmadan sonra Botswana’ya kamp tatiline gittikleri biliniyor.
Çift, geçtiğimiz Kasım’da nişanlandıklarını açıklamıştı.
İngilizler için, Prens Harry’nin düğünü çok mutlu bir dönüm noktası.
Prenses Diana’nın, Paris’te bir trafik kazasında ölmesi bütün ulusu yasa boğarken iki genç erkek çocuğunun annelerinden mahrum büyümesine yol açtı. Son yıllarda Harry, cenazenin yarattığı travmadan sık sık söz ediyordu.
Prens Harry, Afganistan’da askerlik yaptı. Ayrıca, gaziler için düzenlenen Invictus Oyunları dahil dünya çapında yardım projelerine öncülük etti.
Amerikalı yıldız, kraliyet ailesinin yaramaz çocuğunu uslandırdı. Düğünlerini milyonlar izleyecek. Çiçeği burnunda kraliyet çiftinin bundan sonraki her adımı medyada yer almaya devam edecek.
33 yaşındaki Prens Harry, 36 yaşındaki Amerikalı oyuncu Meghan Markle’la, Windsor Kalesi’ndeki 15. Yüzyılda yapılan St. George Kilisesi’nde, Türkiye saati ile 13:00’da evlenecek.
Gelinliğin, yüzüğün ve törenin ayrıntılarıyla ilgili ayrıntılar henüz paylaşılmadı.
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