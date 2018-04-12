Mars'a Yolculuk Bu Çölden Geçiyor

Çetin çevre ve hava koşullarının hakim olduğu Umman'daki Dofar Çölü, 25 ülkeden 200 bilimadamının Mars'a yapılacak insanlı yolculuklarda kullanılması olası teknolojilerin deneyini yaptığı, ideal bir mekan.

Deneylerden biri, iki buçuk tonluk bu şişirilebilir yaşam alanının, çölün sert hava koşullarına karşı ne kadar dayanıklı olduğunu ve içinde yaşayanları koruyup koruyamayacağını belirleyecek.

Gezegenlerarası yolculuğa hazırlık için yapılan bilimsel çalışmaların büyük çoğunluğu dünya yüzeyinde gerçekleştiriliyor.

Arizona'dan Sibirya'ya çevresel şartların son derece çetin olduğu bölgelerde yapılan araştırmalar, uzay kapsülleri, araçları ve kıyafetlerinin daha iyi tasarlanmasını sağlıyor.

Uzay daireleri, uzaydaki koşulları, dünyada ”analoglar” üzerinde oluşturuyor. Analoglar, astronotların başka gezegenlerde karşılaşacağı çetin koşullara benziyor.

Dofar Çölü'ndeki mevcut doğal oluşumların Mars üzerinde neredeyse ikizleri var. Bazı bölgeler sadece doğal görünüşleri açısından değil, mineral yapısıyla da birbirine çok benziyor.