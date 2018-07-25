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Mars’ta Bulunan Göl Hayat Belirtisi mi?

25.07.2018 22:10 | Son Güncelleme

20 km2’lik bir alanı kaplayan su kütlesi 2003 yılında Mars’a gönderilen uzay aracı tarafından tespit edildi. Göl, gezegende yaşam belirtisi bulma umutlarını arttırdı

Mars’ta Bulunan Göl Hayat Belirtisi mi?

Bilimadamları Mars’ta yüzeyin altında tuzlu, sıvı halde su kütlesi bulunduğunu açıkladı. Bu, Kızıl Gezegen’de yaşam belirtisi bulma olasılığını arttıran bir gelişme olarak değerlendirildi.

Gezegenin güney kutbundaki buzulların altında 20 kilometre çapında bir alanı kaplayan su kütlesi 2003 yılında Mars’a gönderilen Mars Express uzay aracı üzerindeki radar tarafından tespit edildi.

Araştırmacılar daha önce de Mars’ta bir zamanlar akışkan halde su bulunduğuna dair bulgular elde etmişti.

İtalya Astrofizik Ulusal Enstitüsü’nden Roberto Orosei, “Buranın Mars’ta hayat barındırabilecek ilk aday mekan olabileceğini düşünmek heyecan verici” dedi. Science dergisinde yayınlanan araştırmanın lideri olan Orosei, Mars’ta henüz bulunmamış gizli su kütleleri olabileceğini de sözlerine ekledi.

Orosei, bu su birikintisinin boyutunun burayı rahatlıkla “göl” gibi bir su kütlesi olarak adlandırmaya yettiğini kaydetti.

Bilimadamlarına göre bu gelişme Mars’ta yüzeyin altında yaşam izi bulmak için gerekli yol haritasını kendilerine sağlayacak.

Şu an soğuk, çorak ve kuru olan Mars’ın, bir zamanlar sıcak ve ıslak olduğu biliniyor. Bilimadamlarına göre yeni bulunan su kütlesinin donmasını içindeki yoğun tuz miktarı önlemiş olabilir. Çalışmaya dahil olmayan başka bir araştırmacılarsa Dünya’da mikroorganizmaların benzer koşularda hayatta kaldıklarına dikkat çekiyor.

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