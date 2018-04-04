Martin Luther King Ölümünün 50. Yılında Anılıyor

Jackson, Amerika’nın Sesi’ne 2011’de King’in Washington’daki anıtının açılışında şunları söylemişti: “Güç, adalet ve uzlaşmanın gerçek sembolüydü fakat uzlaşma için çok büyük savaşlar vermek zorunda kaldık. Montgomery savaşı mücadeleyi kazanmak için yüzleşme ve asla vazgeçmemekle ilgiliydi.”

Doktor Martin Luther King Junior Amerika’da vatandaşlık hakları için milyonları organize etti. Şiddet içermeyen gösterilerle King, Amerika’da 20. Yüzyılda iki önemli yasa çıkarılmasını sağladı. 1964 tarihli medeni haklar yasası ve 1965 tarihli oy verme hakkı. 4 Nisan 2018, King’in bir suikast sonucu öldürülmesinin 50. Yılı. Ölümünün 50. yılında King, ülke genelinde sokaklara, caddelere, okullara verilen adıyla yaşamaya devam ediyor.

Kongre üyesi John Lewis, “Martin Luther King Junior hastane odasında beni ziyarete geldi ve ‘Endişelenme. Selma’dan Montgomery’e yürüyeceğiz ve Oy Kullanma Hakkı Yasası geçecek’ dedi,” şeklinde konuşuyor.

New York Times muhabiri Earl Caldwell King’i izlemek için Memphis’e gönderilmişti: “King’in aklında olan ve benimle konuşmak istediği Yoksul İnsanların Kampanyası hareketiydi. Bütün ülkeden yoksulları Washington’a getireceğini söyledi ve dikkate alınıncaya kadar Amerikan yönetiminin işini durdurmaya kararlı olduğunu söyledi.”

Bu, kölelerin sırtında kurulmuş bir ülkede eşitliğin ve özgürlüğün rüyasıydı.

Jesse Jackson, “Martin Luther King, yasal sürece inanmıştı. Davanın tek başına çok yavaş ilerlediğini düşünüyordu. Gösteriye, kanuna ihtiyaç olduğunu söylüyordu. Kitleleri organize ederek ve gösteri kültürünü değiştirerek bizi ihtiyaç duyduğumuz yürüyüşe sürükledi,” şeklinde konuşmuştu.

Medeni Haklar Lideri Jesse Jackson, “Barbarca yasalarla kıyaslandığında bugün farklı ve daha iyi bir toplumuz, ırk ayrımı sona erdi, sosyal açık kapandı ama ekonomik eşitsizlik azalmadı. Özgürüz ama daha az eşitiz,” şeklinde konuşmuştu.

King’in barış içinde gösteri efsanesi devam ediyor. Son olarak bir örneğini Washington’daki Hayatlarımız için Yürüyüş adlı gösteride gördük. Organizatörler 800 bin kişinin gösteriye katıldığını söylüyor. Göstericiler arasında King’in torunu da vardı: “Büyükbabam dört küçük çocuğunun derilerinin rengi yüzünden yargılanmayacakları bir dünya hayal ediyordu.”

1968’de öldürülmesinden önce King, eşitlik için yürüttüğü şiddet içermeyen mücadele nedeniyle Nobel Barış Ödülü’ne layık görüldü. Bugün, ülke genelinde 100’den fazla okul ve 900’den fazla cadde Martin Luther King adını taşıyor.