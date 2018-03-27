Marvia Malik: Pakistan'ın ilk trans spikeri

Pakistan'da bir haber kanalı ülkede tarihinden bir ilke imza atarak, transseksüel bir spikeri ekrana çıkardı.

Gazetecilik okulu mezunu olan ve model olarak da çalışan Marvia Malik, BBC'ye, "teklifi aldığında gözyaşlarını tutamadığını" açıkladı.

Malik, 3 aylık eğitim sonrası Kohenoor televizyonundaki ilk bültenini Cuma günü sundu.

Marvia Malik, işi aldığını öğrendiğinde sevinçten çığlık atmamak için kendini zor tuttuğunu söleyerek, "Kendim için kurduğum rüyanın ilk basamağın ulaşmayı başardım." dedi.

Malik, Pakistan'daki trans bireylerin yaşam düzeylerini iyileştirmek için çalışacağını da söyledi:

"Topluluğumuz eşit muamele görmeli ve cinsiyete dayalı ayrımcılık olmamalı. Eşit haklara sahip olmalı ve toplum içinde sıradan vatandaşlar olarak görülmeliyiz."

Pakistan'da trans bireyler ayrımcılıkla karşılaşıyor ve iş bulmakta zorlanıyor. Para kazanmak için dilenciliğin yanında, seks işçiliği yapanlar da bulunuyor.

Ailesi Marvia'yı reddediyor

Marvia Malik, ailesinin spikerlik kariyerinden haberdar olmasına karşın kendisini reddetmeye devam ettiğini de söyledi.