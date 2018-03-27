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Marvia Malik: Pakistan'ın ilk trans spikeri

27.03.2018 02:18 | Son Güncelleme

Pakistan'da bir haber kanalı ülkede tarihinden bir ilke imza atarak, transseksüel bir spikeri ekrana çıkardı. Gazetecilik okulu mezunu olan ve model olarak da çalışan Marvia Malik, BBC'ye, "teklifi aldığında gözyaşlarını tutamadığını" açıkladı.

Marvia Malik: Pakistan'ın ilk trans spikeri

Pakistan'da bir haber kanalı ülkede tarihinden bir ilke imza atarak, transseksüel bir spikeri ekrana çıkardı.

Gazetecilik okulu mezunu olan ve model olarak da çalışan Marvia Malik, BBC'ye, "teklifi aldığında gözyaşlarını tutamadığını" açıkladı.

Malik, 3 aylık eğitim sonrası Kohenoor televizyonundaki ilk bültenini Cuma günü sundu.

Marvia Malik, işi aldığını öğrendiğinde sevinçten çığlık atmamak için kendini zor tuttuğunu söleyerek, "Kendim için kurduğum rüyanın ilk basamağın ulaşmayı başardım." dedi.

Malik, Pakistan'daki trans bireylerin yaşam düzeylerini iyileştirmek için çalışacağını da söyledi:

"Topluluğumuz eşit muamele görmeli ve cinsiyete dayalı ayrımcılık olmamalı. Eşit haklara sahip olmalı ve toplum içinde sıradan vatandaşlar olarak görülmeliyiz."

Pakistan'da trans bireyler ayrımcılıkla karşılaşıyor ve iş bulmakta zorlanıyor. Para kazanmak için dilenciliğin yanında, seks işçiliği yapanlar da bulunuyor.

Ailesi Marvia'yı reddediyor

Marvia Malik, ailesinin spikerlik kariyerinden haberdar olmasına karşın kendisini reddetmeye devam ettiğini de söyledi.

Kohenoor televizyonunun sahibi, Malik'in cinsiyeti yüzünden değil yetenekleri yüzünden işe alındığını açıkladı.

Bu ay içinde Pakistan Senatosu trans bireylerin, kendi cinsiyetlerine kendilerinin karar verebileceği şeklinde bir yasayı onayladı.

2016 yılında 23 yaşında Alisha isminde bir trans birey, silah yarası ile getirildiği hastanede geç tedavi görmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

Arkadaşları, hastane görevlilerinin, Alisha'yı kadın mı erkek mi bölümüne yatırmaya karar veremediğini açıkladı.

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