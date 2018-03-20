Maryland’da Bir Okulda Silah Sesleri

Maryland eyaletinde bir lisede silah seslerinin duyulduğu belirtilirken, bölgeye çok sayıda polis sevkedildi.
St. Mary’s İlçesi Devlet Okulları’nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, eyaletin güneyinde yer alan Great Mills Lisesi’nde ateş açma olayı meydana geldi.
İlçe polis müdürlüğünün açıklamasında da, okulda bir “hadise” yaşandığı kaydedildi ve velilerden kampüse yaklaşmamaları istendi.
Maryland Valisi Larry Hogan ve okulun bulunduğu bölgeyi temsil eden Kongre üyesi Steny Hoyer de Twitter üzerinden yaptıkları açıklamada, olayla ilgili gelişmeleri takip ettiklerini belirtti ve halka sahadaki yerel kolluk kuvvetlerinin talimatlarına uymaları çağrısında bulundu.
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