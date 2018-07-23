Masrafını karşılayamadığı için 1200 koyunu vurmayı planlıyor! Aralarında o da var!

Ülkeyi kavuran kuraklık hayvancılığı da vurdu. Avustralyalı çiftçi Les Jones ve ailesi şu günlerde 1900'lü yıllardan bu yana kuraklığın en sert şartlarıyla yüzleşiyor. South Wales bölgesinde yaşayan aile kritik bir kararın eşiğine gelmiş durumda.
Jones kuraklık nedeniyle büyük açlık çeken hayvanların acısına son vermek için onları vurarak itlaf etmeyi planlıyor. Açlık nedeniyle her gün en az 10 koyunun öldüğü çiftlikte hayvanları beslemek için ailenin herhangi bir maddi kaynağı kalmadı.
İÇME SULARI KİRLENDİ
Ailenin çiftlikte kullandığı içme sularının da ölü fareler ve sivrisinek larvaları tarafından kiretildiği belirtildi. Aile, eğer durum bu şekilde devam ederse 60 yıldır yaşadıkları çiftlikten de ayrılmayı düşünüyor.
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