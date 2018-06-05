'Mastürbasyon' skandalında flaş gelişme

PR ajansı sahibi Elly Shariat isimli kadın geçtiğimiz salı günü kendi Twitter hesabından uçuş sırasında hemen yanında oturan adamın mastürbasyon yaptığını belirterek havayolu şirketine şikayette bulundu.
Kadın Twitter hesabından "Tüm bir yolculuğu yanımda oturan elemanın porno izlediğine tanık olarak geçirdim, hem de kulaklık olmadan," yazdı.
Öte yandan kadın yanındaki adamın cinsel organını net bir şekilde gördüğünü de söyledi.
Las Vegas'ta Philadelphia'ya yolculuk eden kadının twitleri kısa süre içersinde viral oldu ve milyonlar tarafından paylaşıldı.
Bunun üzerine havayolu şirketi kadına ulaşıp özür diledi.
Havayolu şirketinin mesajı şöyle;
"Bayan Shariat tarafından aktarılan durumdan ötürü oldukça rahatsızlık duyuyoruz. Kendisiyle iletişime geçtik ve özürlerimizi ilettik,"
Ancak Huffington Post'un haberine göre kabin ekibi bahsedilen gibi bir mastürbasyon olayına tanık olmadı.
"Kabin ekibimiz uçuş sırasında söz konusu olayı fark etmediği için hanımefendiye özürlerini iletmiştir," denildi.
Olayın ardından FBI'ın davayı üstlendiği belirtildi.
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