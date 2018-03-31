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Matbaa bulamayınca fotokopiyle çoğaltılan Kürtçe gazete

31.03.2018 13:52 | Son Güncelleme

Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi ve Gün Matbaası'na kayyum atanmasıyla Türkiye'deki tek günlük Kürtçe gaçete Welat, basılacak matbaa bulamadı. Gazete dünkü sayısını fotokopiyle çoğaltarak çıkarttı.

Matbaa bulamayınca fotokopiyle çoğaltılan Kürtçe gazete

Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi ve Gün Matbaası'na kayyum atanmasıyla Türkiye'deki tek günlük Kürtçe yayımlanan Welat Gazetesi basılacak matbaa bulamadı.

Geçen yıl Rojeva Medya gazetesinin kapatılması ile yayın hayatına başlayan Welat Gazetesi, yayınlanacak matbaa bulamayınca Cuma günü çıkarması gereken 217 sayıyı fotokopi ile çoğaltarak okurlara dağıttı.

Gazete çalışanları Diyarbakır Gazeteciler Sendikası'nda basın açıklaması yaptı ve "Türkiye de basın üzerine uygulanan baskıların ülke tarihinin hiç bir döneminde görülmemiş kadar arttığını ve " Zorbalık ve sansürün 1990'lı yılları çok geride bırakacak bir düzeye ulaştığını" savundular.

Açıklamayı okuyan Welat gazetesi editörlerinden Zeynel Abidin Bulut, 27 Mart'ta Özgürlükçü Demokrasi ve Welat Gazetesi'nin de basıldığı Adana'daki Gün Matbaasına kayyum atandığını ve onlarca çalışanın gözatına alındığını hatırlattı.

"Türkiye'nin gazeteciler için yarı açık bir hapishaneye dönüştüğünü" savunan Bulut, farklı tek bir sese ve dile tahammül edilmediğini, özellikle Kürt kültürü ve dilinin hedef alındığını" öne sürdü.

Açıklamada Welat gazetesi dağıtıcılarının her gün tehdit edildiğini, gözaltına alınıp tutuklandığını, gazetelere el konulduğu, Kürtlerin yaşadığı birçok kente Welat'ın girmesine izin verilmediğini, polis kontrol noktalarında gazetelerinin yakıldığını, abonelerinin tehdit edildiği ileri sürüldü.

'Matbaa bulamadık'

Gün Matbaasına kayyum atandıktan sona, baskı saatine dakiklar kala gazetenin basılmayacağı kararının iletildiği belirtilen açıklama şöyle devam etti:

"Basılmasında hukuki bir engelin olmamasına rağmen matbaa sahibi gazetemizi basamayacağını ve bu sorunun kendilerini aştığını söylemiştir. Gelişen baskı ortamından, tehdit ve şantaj politikalarından dolayı tüm arayışlarımıza rağmen iki gündür gazetemizi basacak matbaa bulamıyoruz. Birçok matbaa ile görüştük fakat tehdit ve yaratılan korku ortamından dolayı, bu ülkede yayın yapan tek Kürtçe gazete olan Welat'ı basmayı göze alacak bir matbaa bulamadık."

Welat gazetesi editörü Zeynel Abidin Bulut bugünden itibaren gazetenin kağıt baskısına son vereceklerini açıkladı. Bulut "Susturma politikasına karşı kısa bir süre içinde dijital gazetemizle yayınımızı sürdüreceğiz. Welat gazetesinin okurlarının her koşulda gazetelerine sahip çıkacağını çok iyi biliyoruz. Bütün halkımıza, abonelerimize, ulusal ve uluslar arası basın yayın kuruluşlarını destek vermeye çağırıyoruz." dedi.

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