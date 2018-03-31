HABER

Matbaa Bulamayınca Gazeteyi Fotokopiyle Çıkardılar

31.03.2018 11:11 | Son Güncelleme

Türkiye’de yıllardan beri Kürtçe yayın yapan “Welat” gazetesi, matbaasına el konulunca, basılacak matbaa bulamadı. Bunun üzerine gazete yönetimi son kez, gazeteyi fotokopi makinesiyle çıkararak, basılı yayına son verdi

Matbaa Bulamayınca Gazeteyi Fotokopiyle Çıkardılar

Merkezi İstanbul’da bulunan Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi’nin İstanbul Beyoğlu'nda bulunan merkez binası ve gazetenin basımının yapıldığı matbaa gece yarısı polis tarafından basıldı. Aramaların ardından gazeteye kayyum atanırken, matbaaya el kondu. Matbaaya el konulması, yıllardır Kürtçe yayınlanan tek gazete olan “Welat” gazetesini de etkiledi. Aynı matbaada basılan gazete dün basılamadı. Gazete yönetimi başka matbaalara başvurdu ancak hiçbir yerde bastıramadı. Matbaalar baskı yapmaya yanaşmadı.

Welat’ın yönetimi bunun üzerine gazeteyi fotokopiyle çıkardı. Tepki amacıyla bu yönteme başvurduklarını söyleyen Welat gazetesi İmtiyaz Sahibi Zeynel Bulut, basılı yayına son verdiklerini açıkladı. Amerika’nın Sesi’ne konuşan Bulut, matbaaların tehdit edildiğini öne sürerek, “Bugüne mahsus fotokopi çektik. Bundan sonra dijital yayınla devam edeceğiz. Basılı yayına son verme mecburiyetinde bırakıldık. İleride ne olacak bilmiyoruz. Bu faşizan bir uygulama, fikir özgürlüğüne büyük darbedir. Bunu sadece muhalif olduğumuz için ele almıyoruz. Gazeteler defalarca kapatıldı, arkadaşlarımız cezaevine girdi, bu baskılara karşı yayına devam ettik. Bu şunu gösteriyor bu dille bu halkın sesi olamıyorsun. Buna karşı sessiz kalmayacağız. Farklı mecralarda sesimizi çıkaracağız” dedi.

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veysi İpek, bu tarz uygulamaların doğru olmadığını ve çözüm getirmeyeceğini söyledi. Amerika’nın Sesi’nin sorularını yanıtlayan İpek, “Eğer bir suç varsa bireyseldir, gereği yapılsın. Teknoloji çağında bu tarz yasaklar anlamsızdır. Biz yasaklara karşıyız. Sayın Cumhurbaşkanımız 3-4 yıl önce konuşmasında söylemişti, gazetelerin kapatılmasının yanlış olduğunu belirmişti. Suçluların sonuna kadar yargılanması hususuna vurgu yapmıştı. Ben bu görüşe katılıyorum. Suç varsa kişiseldir. Basın özgürlüğü herkese lazımdır. Bugün 15 Temmuz’da basının Türkiye’nin kaderini nasıl değiştirdiğini gördük. Basın olmasa bugün ekonomik, sosyal, kültürel, konjonktürel her anlamda kötü bir durum olurdu. Basın olmasa Türkiye 50 yıl geriye gitmişti” diye konuştu.

Ankara'da metro kazası! Seferler iptal edildiAnkara'da metro kazası! Seferler iptal edildi
Öğretmen rezaleti! Öğrencileriyle ilişkiye girdiÖğretmen rezaleti! Öğrencileriyle ilişkiye girdi
İlber Ortaylı'dan Ankara çıkışı: Soysuz bir kent değil!İlber Ortaylı'dan Ankara çıkışı: Soysuz bir kent değil!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Dört öğrencisiyle ilişkiye girmiş! Utanmaz öğretmenin savunması pes dedirtti

Dört öğrencisiyle ilişkiye girmiş! Utanmaz öğretmenin savunması pes dedirtti

Manisaspor, Elazığspor deplasmanına gitmek için uçak parası bulamadı

Manisaspor, Elazığspor deplasmanına gitmek için uçak parası bulamadı

Ünlü Konyaaltı Plajı, Hülya Koçyiğit’in damadının oldu!

Ünlü Konyaaltı Plajı, Hülya Koçyiğit’in damadının oldu!

Akşener, Erdoğan’ı 5 puanla geçer! Olay açıklama

Akşener, Erdoğan’ı 5 puanla geçer! Olay açıklama

İlginizi Çekebilir

Kosova'da MİT depremi! Bir bakan ve istihbarat şefi kovuldu

Kosova'da MİT depremi! Bir bakan ve istihbarat şefi kovuldu

Sputnik ve Russia Today Genel Yayın Yönetmeni, Washington'daki yayınına son verdiğini açıkladı

Sputnik ve Russia Today Genel Yayın Yönetmeni, Washington'daki yayınına son verdiğini açıkladı

Rusya'dan dünyayı sarsan açıklama: Soğuk savaş haline girebiliriz

Rusya'dan dünyayı sarsan açıklama: Soğuk savaş haline girebiliriz

Öğrencisi ile ilişki yaşayan öğretmenin mesajları ortaya çıktı

Öğrencisi ile ilişki yaşayan öğretmenin mesajları ortaya çıktı

ABD'den gündeme bomba gibi düşen açıklama! 'Türkiye'yi tehdit ediyor...'

ABD'den gündeme bomba gibi düşen açıklama! 'Türkiye'yi tehdit ediyor...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Rusya'dan misilleme! 50 İngiliz diplomat daha sınır dışı ediyor

Son dakika! Rusya'dan misilleme! 50 İngiliz diplomat daha sınır dışı ediyor

Suudi Arabistan'a füze saldırısı!

Suudi Arabistan'a füze saldırısı!

Trump, YPG'ye yardımı dondurdu

Trump, YPG'ye yardımı dondurdu

BMGK'dan İsrail'e çağrı

BMGK'dan İsrail'e çağrı

Beyaz Saray'dan kritik görüşme sonrası açıklama

Beyaz Saray'dan kritik görüşme sonrası açıklama

ABD'den Menbiç'e takviye: Konuşlandılar!

ABD'den Menbiç'e takviye: Konuşlandılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.