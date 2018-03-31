Matbaa Bulamayınca Gazeteyi Fotokopiyle Çıkardılar

Merkezi İstanbul’da bulunan Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi’nin İstanbul Beyoğlu'nda bulunan merkez binası ve gazetenin basımının yapıldığı matbaa gece yarısı polis tarafından basıldı. Aramaların ardından gazeteye kayyum atanırken, matbaaya el kondu. Matbaaya el konulması, yıllardır Kürtçe yayınlanan tek gazete olan “Welat” gazetesini de etkiledi. Aynı matbaada basılan gazete dün basılamadı. Gazete yönetimi başka matbaalara başvurdu ancak hiçbir yerde bastıramadı. Matbaalar baskı yapmaya yanaşmadı.

Welat’ın yönetimi bunun üzerine gazeteyi fotokopiyle çıkardı. Tepki amacıyla bu yönteme başvurduklarını söyleyen Welat gazetesi İmtiyaz Sahibi Zeynel Bulut, basılı yayına son verdiklerini açıkladı. Amerika’nın Sesi’ne konuşan Bulut, matbaaların tehdit edildiğini öne sürerek, “Bugüne mahsus fotokopi çektik. Bundan sonra dijital yayınla devam edeceğiz. Basılı yayına son verme mecburiyetinde bırakıldık. İleride ne olacak bilmiyoruz. Bu faşizan bir uygulama, fikir özgürlüğüne büyük darbedir. Bunu sadece muhalif olduğumuz için ele almıyoruz. Gazeteler defalarca kapatıldı, arkadaşlarımız cezaevine girdi, bu baskılara karşı yayına devam ettik. Bu şunu gösteriyor bu dille bu halkın sesi olamıyorsun. Buna karşı sessiz kalmayacağız. Farklı mecralarda sesimizi çıkaracağız” dedi.