Matematikte Kim Daha Başarılı?

Erkekler matematikte kızlardan daha mı iyi? Kızlar okumada mükemmel mi? Veriler farklı. Stanford Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma cinsiyetler arası uçurumun devam ettiğini ama açığın kapanmaya başladığını ortaya koyuyor. Ailelerin gelir düzeyi ve eğitim seviyeleri çocukların öğrenmeleri konusunda cinsiyetlerinden daha önde gelen faktörler. Stanford Üniversitesi uzmanları, 2008-2015 yılları arasında Amerika’daki 10 binden fazla okuldan alınan 260 milyon sınav sonucunu inceledi. Ortaya şöyle soruçlar çıktı: Bu süre içinde matematik başarısı konusunda kızlarla erkekler arasındaki fark azaldı.

Erkekler kızları matematikte sadece çok az bir farkla geçiyor.

Genelde banliyölerdeki okullarda erkek öğrenciler kızları matematikte geçiyor.

Kızlar matametikte düşük geliri olan bölgelerde az bir farkla erkek öğrencileri geçiyor.

Tüm gelir gruplarında kızlar İngilizce konusunda kusursuz.

Kızlar ve erkekler arasındaki öğrenim farkında gelir seviyesi daha etkili rol oynuyor. Kuzey Californiya’daki Stanford Üniversitesi’nde eğitim politikaları konusunda doktora öğrenimi gören Erin Fahle, “Bu çalışma Amerika’da cinsel eşitsizlik olduğunu ortaya koyuyor. Araştırmamız kız ya da erkek öğrencilerin eğitim imkanlarının cinsel normlar ve klişeler tarafından zorlandığını ve bizim onlardan akademik beklentilerimize göre şekillendiğini gösteriyor” diyor.

Amerika’nın Sesi’ne değerlendirmelerde bulunan Fahle, genel olarak, genç öğrenciler arasında matematik ve İngilizce başarısındaki farkın yetişkinlere göre daha az olduğunu söylüyor. Çalışma yapan uzmanlar ailelerin çocuklarına nasıl bir yatırım yaptıklarını ve onlarla nasıl konuştuklarını da inceledi. Ailelerin gelirleri, çocuklara bir zenginlik ve daha fazla eğitim faaliyeti sunarak, çocukların arkadaşlarıyla nasıl ilişki kurdukları ve iletişim sağladıklarını etkiliyor. Fahle, “Potansiyel olarak, daha varlıklı toplumlarda, aileler kız çocuklara göre erkek çocuklarda STEM fırsatlarına daha fazla yatırım yapıyorlar” diyor. Araştırmacılara göre statü de önemli bir rol oynuyor. Charlotte’taki Kuzey Carolina Üniversitesi’nden Rosemary Hopcroft, “Yüksek statüye sahip kişilerin oğulları, kızlarına göre daha uzun süre eğitim alıyor. Düşük statüye sahip kişilerin kızlarıysa oğullarından daha fazla eğitim alıyor” diyor. Kız ve erkek çocuklar arasındaki bu fark yeni değil. Daha önce 2005 yılında Hopcroft tarafından yapılan iki araştırma ve 2014 yılında meslektaşı David O. Martin tarafından yapılan çalışmalar da aynı sonuçları ortaya koymuştu.

Bu konuda, 2003 yılında Boston College, 1997 yılında Macaristan’daki Pecs Üniversitesi’yle Liverpool Üniversitesi ve 1998’de California-Davis Üniversiteleri tarafından yapılan araştırmalar da var. Araştırma sonuçlarındaki farklı değerler, çalışma yapılan alanlardaki kız-erkek farkından ve araştırmacıların çalışma alanlarındaki farklılıklardan kaynaklanıyor. Hopcroft, “Genel olarak feministler, kadınların önde olduğu çalışmaları ön plana çıkarıyor. Bu çalışmalar sadece sosyoekonomik yapının en ucundaki kadınları, fakir ailelerden gelen kadınları destekliyor. Böylece yapının en sonundaki erkekler bundan fayda sağlıyor görünüyorlar. Bu çok komplike çünkü sonuçları değiştiriyor” diyor. Bir araştırma öğretmenlerin matematikte kızlara daha düşük notlar verdiğini gösteriyor. New York Üniversitesi’nden Joseph Cimpian’a göre, öğretmenler sürekli olarak test sonuçları aynı çıktığında kızlara erkeklere göre daha az not veriyor. Buna karşın öğretmenler kızlar ve erkeklerin eşit oranda çalıştıklarını düşünüyor.