Matin Luther King'in ardından 50 yıl: Kahramanlara neden ihtiyacımız var?

DW Baş Editörü Ines Pohl, Martin Luther'in öldürülmesinin 50. yılı ile ilgili yorumunda kahramanlara ihtiyacımız olduğunu belirtiyor."Kahramanlara ihtiyaç duyan ülke mutsuzdur!" Bu cümle Alman Şair ve Yazar Bertolt Brecht'in İkinci Dünya Savaşı'nın son dönemlerine doğru kaleme aldığı Galile adlı oyunundan bir alıntı. Nazi rejiminin hedef aldığı yazar bu cümleyle özgür olmayan ülkelerdeki kahramanlık kültünü eleştiriyor. Brecht'e göre özgür ve demokratik bir ülkede insanlar bireysel kahramanlık hikayelerinden sorunlarına çözüm bulması için medet ummaz. Bilakis. Brecht'e göre, her birey kendi sorumluluğunu almalıydı, kahramanlık olgusu kör bir itaatkârlıkla eş değere sahipti ve bir anlamda insanların kendi kendilerini kısıtlaması anlamına geliyordu. Daha iyi bir yaşama dair inanç Bundan tam 50 sene önce Martin Luther King bir suikast sonucu hayatını kaybetti. Siyahi bir din adamı olan King adaletsizliğe karşı çıkıyor, ABD'nin Vietnam'a karşı sürdürdüğü savaşı eleştiriyor ve Afroamerikalıların eşit çalışma koşullarına sahip olması için çabalıyordu. King, kendisine ve ona inanlara yönelik her tür şiddete karşın barışçıl kalmayı seçiyordu. Martin Luther King bugün hâlâ statükoyu kabul etmeyen ve daha iyi bir yaşamın mümkün olduğuna inanan insanlara güç veriyor.

Geçtiğimiz günlerde ABD'nin başkenti Washington başta olmak üzere ülkenin birçok kentinde yüzbinlerce insan sokaklara çıkarak silah lobisine karşı seslerini duyurmaya çalıştı. Protestoların başını çekenler ise Parkland'da bir liseye düzenlenen silahlı saldırıya maruz kalan lisenin öğrencileriydi. Gençler, Martin Luther King'in sözleriyle yaşananlara dikkat çektiler. Eylemlerinde Martin Luther King'in dokuz yaşındaki torunu Yolanda Renee King'e dedesinin 'Benim bir hayalim var' konuşmasından cümleler okuttular. Protestoları organize eden gençlerin başında ise Martin Luther King'in dişi versiyonu gibi görünen genç, modern bir kadın olan Emma Gonzalez var. Martin Luther King gibi kahramanlar kendisine körü körüne itaat edilmesini istemez. Tam aksine, onlar bireylerin cesaretlenmesini ve güçlenmesini; kendilerinin ardında birlikteyken daha güçlü olan ve bu şekilde seslerini duyurabilen, siyasi güç kazanan toplulukların oluşmasını isterler. Martin Luther King gibi kahramanlar umut aşılıyor