Mattis: 'Hala İstihbarat Değerlendirmesi Yapıyoruz'

Amerika Savunma Bakanı Jim Mattis, ülkesinin Suriye’deki şüpheli kimyasal saldırıyla ilgili istihbarat değerlendirmesi yapmakta olduğunu belirtti.

Mattis, Doğu Guta’daki kimyasal saldırı konusunda Suriye’yi suçlamak için gerekli kanıt olup olmadığı sorusuna yanıt verdi.

Mattis, “Hala istihbaratı değerlendiriyoruz, bizler ve müttefiklerimiz. Bunun üzerinde çalışıyoruz” dedi. Mattis ayrıca Amerikan ordusunun askeri seçenekleri sunmak için hazır olduğunu da belirtti.

Putin: ‘Umarım sağduyu galip gelir’

Bu arada Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, dünya genelindeki jeopolitik gerilimin endişeye neden olmasına rağmen, sağduyunun üstün geleceğini umduğunu kaydetti.

Putin, “Devletlerin dünya işleri endişeye neden oluyor, dünya daha kaotik hale geliyor” ifadelerini kullandı.

Putin bununla birlikte sağduyunun üstün geleceğini ve uluslararası ilişkilerin yapıcı bir yola gireceğini umduklarını vurguladı.