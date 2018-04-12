Mattis: ‘Kanıtları İncelemeye Devam Ediyoruz’

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Suriye’de bir kimyasal saldırı olduğuna inandığını ve kanıtları incelemeye devam ettiklerini söyledi.
Mattis, Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu’nda Savunma Bakanlığı bütçesi konulu oturumda Kongre üyelerinin sorularını yanıtladı.
Amerika’nın kimyasal saldırı olduğundan şüphelenilen bölgede varlığının olmaması nedeniyle ellerinde somut delilin bulunmadığını ifade eden Mattis, “Ben kimyasal saldırı olduğuna inanıyorum ve şu anda kanıtların peşindeyiz” dedi. Mattis, kimyasal silah kullanımının “affedilemez” olduğunu da belirtti.
Mattis, olası bir askeri operasyonun riskleri hakkında bir soru üzerine, iki kaygıyı dile getirerek, bunları sivil zayiattan kaçınılması ve stratejik boyutta da, durumun kontrolden çıkmasını önleyecek şekilde bu operasyonun yürütülmesi olarak sıraladı.
Savunma Bakanı Amerika olarak sahada kimyasal silah denetçilerin kanıt toplamasını desteklediklerini kaydetti ve bu işin zaman geçtikçe daha zorlaşacağı uyarısında bulundu.
Mattis, Suriye’nin 2013 yılındaki anlaşmaya rağmen kimyasal silahları tutmaya devam etmesinde Rusya’nın da suçunun bulunduğunu ifade etti.
Bakan Mattis, Suriye’deki iç savaşı Cenevre süreci üzerinden sona erdirmeye bağlılıklarının sürdüğünü de söyledi.
Suriye’ye karşı olası bir askeri operasyon konusunda henüz karar vermediklerini kaydeden Mattis, bugün Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi’nin toplanacağını ve bu toplantıda seçeneklerin değerlendirileceğini belirtti.
Mattis, “Buradan (Kongre’deki oturumdan) ayrıldığımda, Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısına gideceğim ve Başkan’a çeşitli seçenekler sunacağız” dedi.
Savunma Bakanı Mattis, Suriye’ye herhangi bir operasyondan önce Kongre’yle temas kuracaklarını da kaydetti.
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