Mattis: ‘Kanıtları İncelemeye Devam Ediyoruz’

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Suriye’de bir kimyasal saldırı olduğuna inandığını ve kanıtları incelemeye devam ettiklerini söyledi.

Mattis, Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu’nda Savunma Bakanlığı bütçesi konulu oturumda Kongre üyelerinin sorularını yanıtladı.

Amerika’nın kimyasal saldırı olduğundan şüphelenilen bölgede varlığının olmaması nedeniyle ellerinde somut delilin bulunmadığını ifade eden Mattis, “Ben kimyasal saldırı olduğuna inanıyorum ve şu anda kanıtların peşindeyiz” dedi. Mattis, kimyasal silah kullanımının “affedilemez” olduğunu da belirtti.

Mattis, olası bir askeri operasyonun riskleri hakkında bir soru üzerine, iki kaygıyı dile getirerek, bunları sivil zayiattan kaçınılması ve stratejik boyutta da, durumun kontrolden çıkmasını önleyecek şekilde bu operasyonun yürütülmesi olarak sıraladı.

Savunma Bakanı Amerika olarak sahada kimyasal silah denetçilerin kanıt toplamasını desteklediklerini kaydetti ve bu işin zaman geçtikçe daha zorlaşacağı uyarısında bulundu.