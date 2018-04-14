Mattis: 'Operasyonlar Şimdilik Bir Defalıktı'

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Suriye’de bugün düzenledikleri hava operasyonlarının, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat’a güçlü bir vermeye yönelik “bir defalık vuruş” olduğunu söyledi.

Pentagon’da gazetecilere brifing veren Mattis, askeri operasyonların Suriye rejimine yönelik olduğunu, sivil ve yabancı kayıplardan kaçınmaya büyük özen gösterildiğini belirtti.

Mattis, “sorumlu ülkeleri” Esat rejiminin kınanmasına katılmaya çağırdı.

ABD ve müttefikleri Fransa ve İngiltere’yle birlikte Suriye’nin kimyasal silah altyapısına karşı “kararlı bir eylem” düzenlediğini kaydeden Mattis, ABD’nin geçen yılki operasyonunda Beşar Esat’ın “mesajı almaması” nedeniyle bugünkü harekatın düzenlendiğini belirtti. Mattis, bugün Esat ve “katil yardımcılarına” net bir mesajın gönderildiğini söyledi.

Mattis, operasyonlarda Amerikan tarafında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma haberi gelmediğini de bildirdi.

Şu anda bu operasyonun “bir defalık” düzenlendiğini ancak gerisinin gelmesinin Esat’a bağlı olduğunu ifade eden Mattis, “Esat’ı bunu tekrar yapmaktan (kimyasal silah kullanmaktan) caydırma yönünde çok güçlü mesaj verdiğine inanıyorum” dedi.