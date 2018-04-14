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Mattis: 'Operasyonlar Şimdilik Bir Defalıktı'

14.04.2018 05:57 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Suriye’de bugün düzenledikleri hava operasyonlarının, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat’a güçlü bir vermeye yönelik “bir defalık vuruş” olduğunu söyledi

Mattis: 'Operasyonlar Şimdilik Bir Defalıktı'

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Suriye’de bugün düzenledikleri hava operasyonlarının, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat’a güçlü bir vermeye yönelik “bir defalık vuruş” olduğunu söyledi.

Pentagon’da gazetecilere brifing veren Mattis, askeri operasyonların Suriye rejimine yönelik olduğunu, sivil ve yabancı kayıplardan kaçınmaya büyük özen gösterildiğini belirtti.

Mattis, “sorumlu ülkeleri” Esat rejiminin kınanmasına katılmaya çağırdı.

ABD ve müttefikleri Fransa ve İngiltere’yle birlikte Suriye’nin kimyasal silah altyapısına karşı “kararlı bir eylem” düzenlediğini kaydeden Mattis, ABD’nin geçen yılki operasyonunda Beşar Esat’ın “mesajı almaması” nedeniyle bugünkü harekatın düzenlendiğini belirtti. Mattis, bugün Esat ve “katil yardımcılarına” net bir mesajın gönderildiğini söyledi.

Mattis, operasyonlarda Amerikan tarafında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma haberi gelmediğini de bildirdi.

Şu anda bu operasyonun “bir defalık” düzenlendiğini ancak gerisinin gelmesinin Esat’a bağlı olduğunu ifade eden Mattis, “Esat’ı bunu tekrar yapmaktan (kimyasal silah kullanmaktan) caydırma yönünde çok güçlü mesaj verdiğine inanıyorum” dedi.

Mattis, hava operasyonlarının Esat’ın kimyasal silah üretmesini sağlayan birden fazla tesise düzenlendiğini ve tek noktanın hedef alındığı geçen yılki operasyonlara göre daha kapsamlı olduğunu kaydetti. Mattis, bu yılki operasyonların, Suriye’nin kimyasal ve biyolojik silah araştırma, üretme ve konuşlandırma kapasitesine uzun vadeli darbe indireceğini kaydetti.

Suriye hükümetinin kendi halkına karşı kimyasal silah kullandığını belirten Mattis, kimyasal saldırının arkasında Esat’ın bulunduğundan “kesinlikle emin” olduğunu vurguladı.

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