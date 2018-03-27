Mattis: ‘PKK’nın Sincar’dan Çekildiğini Görmek İstiyoruz’

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, PKK’nın Irak’ın Sincar bölgesinden çekildiğini görmek istediklerini söyledi.
Pentagon’da gazetecilerle sohbet toplantısı düzenleyen Mattis, Türkiye ile Menbiç konusunda yaşanan gerilime dair bir soru üzerine, Türk güçlerince Suriye’de Menbiç’e yönelik bir hareketlilik gözlemlemediklerini belirtti.
Türk yetkililerle diyaloglarını sürdürdüklerini vurgulayan Mattis, “Türkiye bir NATO müttefiki. Suriye ile ilgili bazı konularda sert görüş ayrılıklarımız oldu ama bunlar hiçbir zaman görüşmelerimizin samimiyetini ya da sıklığını engellemedi. Geçmişte de zor zamanlarımız oldu ama bu meseleye de bir çözüm bulacağımız noktasında iyimserim” diye konuştu.
Türkiye’nin Afrin ve çevresinde mevzilerini sağlamlaştırdığını da ifade eden Mattis, Afrin’deki operasyonların Suriye Demokratik Güçleri’nin IŞİD’ten geriye kalanlara karşı verdiği mücadeleden dikkatleri uzaklaştırdığını kaydetti.
Irak ve Suriye’de IŞİD’e karşı yürütülen Doğal Kararlılık Operasyonu’nun üst düzey yetkilisi Hava Kuvvetleri Tuğgenerali Andrew Croft da video konferans yoluyla Pentagon muhabirlerine brifing verdi.
Bir gazetecinin, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Sincar’ı PKK’dan temizlemek için operasyon düzenleme tehdidinin bölgedeki ABD operasyonlarını etkileyip-etkilemediği” sorusu üzerine Croft, “Hayır etkilemedi. Bunun olduğuna dair herhangi bir kanıt görmedim. Kuzey Irak’ta Türkiye’den kaynaklı hiçbir hareketlilik de görmedik” dedi.
Croft, Türkiye’nin kuzey Irak’ta atmayı düşündüğü herhangi bir adımı Irak hükümetiyle koordine etmesi gerektiğine, bunun koalisyonun dahil olduğu değil Türkiye’yle Irak arasındaki bir konu olduğuna da dikkat çekti.
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