HABER

Mattis Şam’ı Uyardı

11.03.2018 16:30 | Son Güncelleme

Amerika Savunma Bakanı Jim Mattis, doğu Guta’da klor saldırısı düzenlendiği yönündeki haberler üzerine Suriye’de rejim güçlerinin kimyasal silah kullanmasının 'çok akılsızca' olacağını söyledi

Mattis Şam’ı Uyardı

Amerika Savunma Bakanı Jim Mattis, doğu Guta’da klor saldırısı düzenlendiği yönündeki haberler üzerine Suriye’de rejim güçlerinin kimyasal silah kullanmasının çok akılsızca olacağını belirtti.

Mattis, bununla birlikte söz konusu haberlerin doğrulunun kanıtlanması durumunda Şam’ı doğrudan tehdit etmekten kaçındı.

Amerika Savunma Bakanı, 2017 yılının 6 Nisan’ında Suriye’deki sarin gazı saldırısı ardından ülkesinin düzenlediği füze saldırısını hatırlattı ve Başkan Donald Trump’ın uygun olduğunu düşündüğü kararı alması için bütün siyasi manevralara sahip olduğunu söyledi.

Umman’a inmeden önce gazetecilere konuşan Mattis, “Kimyasal silah kullanmaları onlar için çok akılsızca olur. Sanırım Başkan Trump, yönetiminin ilk günlerinde bunu çok açık belli etti” dedi.

Mattis, klor saldırısıyla ilgili net bir kanıtın olmadığını fakat bazı medya haberlerini not ettiğini kaydetti.

Doğu Guta’da kurtarma görevlileri ve aktivistler Şam’ı bölgede klor gazı kullanmakla suçlamıştı.

Şam ise suçlamaları reddediyor. Şam ve Moskova muhaliflerin Suriye’yi suçlamak için zehirli gaz saldırısı planladığını belirtiyor.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat doğu Guta’ya saldırıyı devam ettirme amacında olduğunu gösteriyor.

8. yılına giren Suriye’deki savaşta Şam yakınlarındaki doğu Guta’yı ele geçirmek Esat için büyük bir zafer anlamına gelecek.

Bu arada Mattis Rusya’ya da suçlamalarda bulundu.

Amerika Savunma Bakanı, Moskova’nın sivillere yönelik saldırılarda Şam’ın ortağı olabileceğini kaydetti.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri bu ay başında yaptığı açıklamada, doğu Guta’da olanların muhtemelen savaş suçuna denk olduğunu belirtmişti.

BM açıkladı! İşte Suriye ve Rusya'nın büyük skandalıBM açıkladı! İşte Suriye ve Rusya'nın büyük skandalı
Meral Akşener fena patladı! 'Elini kırarım'Meral Akşener fena patladı! 'Elini kırarım'
Yunan askerlerin telefonundan bu görüntüler çıktı! Yunan askerlerin telefonundan bu görüntüler çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Lise öğrencisinin esrarengiz ölümü! İki erkek arkadaşını eve çağırdı ve...

Lise öğrencisinin esrarengiz ölümü! İki erkek arkadaşını eve çağırdı ve...

Yeni Malatyaspor 0 - 2 Fenerbahçe (Maç özeti)

Yeni Malatyaspor 0 - 2 Fenerbahçe (Maç özeti)

Mehmet Aslantuğ: Hülya Koçyiğit’e katılmıyorum

Mehmet Aslantuğ: Hülya Koçyiğit’e katılmıyorum

Adana Demirsporlu Sezer Özmen'in ayağı kırıldı

Adana Demirsporlu Sezer Özmen'in ayağı kırıldı

O anketten dikkat çeken sonuçlar: En güvenilir kurum ne çıktı

O anketten dikkat çeken sonuçlar: En güvenilir kurum ne çıktı

Türk uçağı İran’da düştü

Türk uçağı İran’da düştü

İlginizi Çekebilir

Evli öğretmenin öğrencisiyle ilişki yaşadı

Evli öğretmenin öğrencisiyle ilişki yaşadı

Akıl hastanesinde mide bulandıran olay!

Akıl hastanesinde mide bulandıran olay!

Sunucunun kıyafeti ağızları açık bıraktı

Sunucunun kıyafeti ağızları açık bıraktı

Suriye'den flaş açıklama: Türkiye'nin işgaline karşı...

Suriye'den flaş açıklama: Türkiye'nin işgaline karşı...

Kaddafi'nin 10 milyar eurosu kayıp!

Kaddafi'nin 10 milyar eurosu kayıp!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye Kadın Meclisi toplandı

Türkiye Kadın Meclisi toplandı

Trump’tan Meksika Devlet Başkanı’na: ‘Deli Misin?’

Trump’tan Meksika Devlet Başkanı’na: ‘Deli Misin?’

Erdoğan: Afrin'e 4-5 kilometre kaldı

Erdoğan: Afrin'e 4-5 kilometre kaldı

Diyanet İşleri Başkanı: Kadına dönüş şiddet söylemi rahmet dini İslam'dan referans bulamaz

Diyanet İşleri Başkanı: Kadına dönüş şiddet söylemi rahmet dini İslam'dan referans bulamaz

Kardinal Karl Lehmann hayatını kaybetti

Kardinal Karl Lehmann hayatını kaybetti

Xi Jinping İçin Ömür Boyu Başkanlık Yolu Açıldı

Xi Jinping İçin Ömür Boyu Başkanlık Yolu Açıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.