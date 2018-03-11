Mattis Şam’ı Uyardı

Amerika Savunma Bakanı Jim Mattis, doğu Guta’da klor saldırısı düzenlendiği yönündeki haberler üzerine Suriye’de rejim güçlerinin kimyasal silah kullanmasının çok akılsızca olacağını belirtti.

Mattis, bununla birlikte söz konusu haberlerin doğrulunun kanıtlanması durumunda Şam’ı doğrudan tehdit etmekten kaçındı.

Amerika Savunma Bakanı, 2017 yılının 6 Nisan’ında Suriye’deki sarin gazı saldırısı ardından ülkesinin düzenlediği füze saldırısını hatırlattı ve Başkan Donald Trump’ın uygun olduğunu düşündüğü kararı alması için bütün siyasi manevralara sahip olduğunu söyledi.

Umman’a inmeden önce gazetecilere konuşan Mattis, “Kimyasal silah kullanmaları onlar için çok akılsızca olur. Sanırım Başkan Trump, yönetiminin ilk günlerinde bunu çok açık belli etti” dedi.

Mattis, klor saldırısıyla ilgili net bir kanıtın olmadığını fakat bazı medya haberlerini not ettiğini kaydetti.

Doğu Guta’da kurtarma görevlileri ve aktivistler Şam’ı bölgede klor gazı kullanmakla suçlamıştı.

Şam ise suçlamaları reddediyor. Şam ve Moskova muhaliflerin Suriye’yi suçlamak için zehirli gaz saldırısı planladığını belirtiyor.