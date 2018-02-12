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Mattis: ‘SDG İçerisindeki Bazı Kesimler Afrin’e Kayıyor’

12.02.2018 20:23 | Son Güncelleme

Amerika Savunma Bakanı Jim Mattis, Kürtlerin ağırlıkta olduğu Suriye Demokratik Güçleri içerisindeki (SDG) bazı grupların Türkiye’nin operasyon yaptığı Afrin’e kaydığını söyledi

Mattis: ‘SDG İçerisindeki Bazı Kesimler Afrin’e Kayıyor’

Amerika Savunma Bakanı Jim Mattis, Kürtlerin ağırlıkta olduğu Suriye Demokratik Güçleri içerisindeki (SDG) bazı grupların Türkiye’nin operasyon yaptığı Afrin’e kaydığını söyledi.

Avrupa turunun ilk durağı Roma’ya giderken yolda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mattis, Türkiye’nin Zeytin Dalı Harekatı’nı kastederek, Afrin’de yaşananların dikkatleri IŞİD’e karşı savaştan uzaklaştırdığını ve SDG içerisindeki bazı kesimlerin bu bölgeye kaymasına neden olduğunu belirtti.

Mattis, SDG içerisinde yüzde 50 civarında olduğunu söylediği Kürtlerin, “Afrin’deki Kürt dostlarının saldırı altında olduğunu gördüklerini ve bu durumun en azından dikkatlerinin oraya yönelmesine neden olduğunu” ifade etti.

Bazı güçlerin Afrin’e kaydığını söyleyen Mattis, ancak şu anda bunun önemli bir miktarda olmadığını belirtti.

Bir başka soru üzerine, Türkiye’nin, sınırları içerisinde “aktif bir isyanın” olduğu tek NATO müttefiki olduğunu kaydederek, “Türkiye’nin Suriye’yle sınırı boyunca meşru güvenlik kaygıları var ve bunu zerre kadar inkar etmiyoruz. Türkiye’yle yakın çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
AKP partisinin Türkiye ye kurduğunuz da iktidara getirildiginden sonra ilk lraka saldırıldı uzun zaman size bayaği zaman kaybettirdi akp yi getirince bu işleri hizlandirdiniz ilk suriyenin sinirimizda mayin tarama bahanesiyle başladı akp olmadi halk tepki verdi öyle ya yahudinin abc d hatta e planlari var suriueyi karistirip oşit di deaşdi ypg ydi pkk derken. asil amacin israilin bolgeye yerlesimesidir bununarakasida siyonist gücler var onlarin inancina gore vaatedilmiş topraklar bunu yapmazlarsa lanetlenecegine inanir onlar. iste b.o.projesinin amaci budur.eşbaşkan biisden istifa etmelidi
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