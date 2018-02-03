Mattis: ‘Suriye’de Sarin Gazı Kullanıldığı Yönünde Kanıt Yok’

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Suriye hükümetinin halkına karşı sarin gazı kullandığına dair kanıta sahip olmadıklarını ancak sahadaki kişilerden gelen bu yöndeki iddiaları incelediklerini söyledi.

Pentagon’da gazetecilere konuşan Mattis, Beşar Esat rejiminin “yasadışı eylemlerini” gizlemek için geçmişte aldatma taktikleri uyguladığına, Suriye’deki iç savaş süresince klor gazını silah olarak kullandığına dikkati çekti.

ABD’nin sarin gazı kullanılmış olması ihtimalinden daha da endişe ettiğini belirten Mattis, “Elimde kanıt yok, (ama) sahadaki diğer gruplar, sivil toplum örgütleri, sahadaki savaşçılar, sarin gazının kullandığını söylediler dolayısıyla kanıtları inceliyoruz” diye konuştu.

ABD geçen Nisan ayında, Suriye’de 100 civarında sivilin ölümüne neden olan kimyasal saldırıya yanıt olarak, Suriye’deki Şayrat hava üssüne füzelerle operasyon düzenlemişti.

Mattis, Esat rejiminin kimyasal silah sözleşmesini tekrar ihlal etmesinin “akılsızca” bir davranış olacağı uyarısında bulundu.