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Mattis: ‘Türk-Amerikan Askeri İlişkileri Etkilenmedi’ 

28.07.2018 00:11 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Başkan Donald Trump’ın Türkiye’ye yaptırım tehdidinin iki ülke arasındaki askeri ilişkileri etkilemediğini, birlikte çok yakın çalışmaya devam ettiklerini söyledi

Mattis: ‘Türk-Amerikan Askeri İlişkileri Etkilenmedi’ 

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Başkan Donald Trump’ın Türkiye’ye yaptırım tehdidinin iki ülke arasındaki askeri ilişkileri etkilemediğini söyledi.

Pentagon’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mattis, “Türkiye’yle yaşanan gerilim ve Başkan’dan gelen yaptırım tehditlerinden sonra, İncirlik’teki operasyonlar ya da Amerika’nın Türkiye’deki herhangi bir operasyonu üzerinde bir etki görüyor musunuz” sorusu üzerine, “Türk-Amerikan ilişkilerine, askeri operasyonlara bu aşamada hiçbir etkisi olmadı. Birlikte çok yakın çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Mattis, Senato’da F-35 uçaklarının Türkiye’ye teslimatını engelleme girişimlerinin Türkiye’yle ilişkileri nasıl etkileyeceği sorusunu yanıtlarken, bunun da askeri ilişkilere bir etkisinin olmadığını belirtti. Mattis, “Askeri açıdan hiçbir sorun yaşamadık ve NATO müttefikleri olarak birlikte çalışmayı sürdürüyoruz” ifadesini kullandı.

Menbiç’te Türkiye ve ABD arasındaki ortak devriyelerin ne zaman başlayacağına yönelik bir soru üzerine de Mattis, bunun için tüm planlamaları bir araya getirdiklerini ve planlama aşamasının iyi gittiğini, eğitimlerde kullanılacak ekipmanın İncirlik’e getirildiğini bildirdi. Ortak eğitimlerin ne zaman başlayacağından emin olmadığını ancak önce ekipmanı getirmeleri gerektiğini ifade eden Mattis, bu sürecin ilerlemesi için tüm koşulların oluşturulmakta olduğunu kaydetti.

Mattis, eğitimlerin ortak devriyeler öncesinde gerekli olduğu hususunda iki tarafta da görüş birliği olduğunu aktardı. Amerikalı bakan, bu devriyelerin ne zaman başlayacağına ilişkin kesin takvim açıklamadı ancak bunun “aylar değil haftalar içerisinde” olabileceğini söyledi.

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