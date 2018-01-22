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Mattis: Türkiye'nin güvenlik konusunda meşru endişeleri var

DÜNYA HABERLERİ | 22.01.2018 04:00 | Son Güncelleme 10 saat önce

Nafiz ALBAYRAK / 22 Ocak / NEW YORK,(DHA) - TÜRKİYE'nin Afrin'e yönelik operasyonuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Türkiye'nin güvenliği konusunda meşru endişeleri olduğunu söyledi. Mattis, Türkiye'nin Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'ndan önce ABD'yi uyardığını da belirtti.

Güneydoğu Asya'ya giderken uçakta gazetecilere açıklama yapan Mattis, "Türkiye NATO üyesi. Sınırları içinde etkin direniş olan tek NATO ülkesi ve Türkiye'nin güvenlik konusunda meşru endişeleri var" dedi.

Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyini vurmadan önce ABD'yi uyardığını belirten Mattis, iletişimin telefon konuşması aracılığıyla üst düzey Türk ve Amerikalı yetkililer arasında gerçekleştiğini ifade etti.

Mattis, YPG'yle ilgili olarak da, "Etkin bir güç olduklarını kanıtladılar. Onlara binlerce kayba mal oldu ama onları gördünüz. Koalisyonun desteğiyle IŞİD'i Suriye'de sildiler" diye konuştu. DEAŞ'a karşı başarının Türkiye'nin birçok endişesini gidermediğini belirten Mattis, Ankara'nın çatışmanın Suriye sınırlarını aşacağı konusunda endişeli olmasının anlaşılır olduğunu söyledi.

Mattis, Türkiye'nin operasyonu nedeniyle Suriye'deki Amerikalı askerlerin risk altında olmadığını da kaydetti.

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