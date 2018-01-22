Mattis: Türkiye’nin Meşru Güvenlik Endişeleri Var

Amerika Savunma Bakanı Jim Mattis Türkiye'nin Afrin'e yönelik operasyonuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Mattis, "Türkiye sınırları içinde etkin direniş olan tek NATO ülkesi. Türkiye'nin meşru güvenlik endişeleri var” dedi

Amerika Savunma Bakanı Jim Mattis Güneydoğu Asya'ya giderken uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türkiye NATO üyesi. Sınırları içinde etkin direniş olan tek NATO ülkesi. Ve Türkiye'nin güvenlik konusunda meşru endişeleri var” dedi.

Mattis, Türkiye'nin Amerika'yı Suriye'nin kuzeyini vurmadan önce uyardığını da kaydetti.

Mattis, "Bombardımandan önce bunu yapacaklarına dair bizi uyardılar” ifadesini kullandı.

Mattis, iletişimin telefon konuşması şeklinde üst düzey Türk ve Amerikalı yetkililer arasında gerçekleştiğini de söyledi. Amerika Savunma Bakanı, Amerikalı yetkililerin telefonda Türkiye'yi uyarıp uyarmadığı konusunda ise yorum yapmadı.

Mattis, YPG'yle ilgili olarak da, "Etkinliklerini kanıtladılar. Onlara binlerce kayba maloldu ama onları gördünüz, koalisyonun desteğiyle IŞİD'i Suriye'de sildiler” dedi.

IŞİD'e karşı başarının Türkiye'nin birçok endişesini gidermediğini belirten Mattis, Ankara'nın çatışmanın Suriye sınırlarını aşacağı konusunda endişeli olmasının anlaşılır olduğunu söyledi.

Mattis, Türkiye'nin operasyonu nedeniyle Suriye'deki Amerikalı askerlerin risk altında olmadığını da kaydetti.