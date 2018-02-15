Mattis: ‘Türkiye’yle Ortak Zemin Bulma Yolundayız’

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, ABD ve Türkiye’nin Suriye’deki savaşla ilgili aralarında giderek artan görüş ayrılıkları hakkında açık bir diyalog yürüttüğünü ve “ortak zemin bulma yolunda” olduğunu söyledi.
Mattis ve Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Brüksel’deki NATO Savunma Bakanları toplantısı sırasında ikili bir görüşme yaptı. NATO toplantısının kapanışında konuşan Mattis, Amerika’yla Türkiye arasındaki artan gerilimle ilgili daha sakin ve ölçülü bir manzara çizdi.
Türk bakanla biri Brüksel’de diğeri Roma’da olmak üzere bu hafta iki kez görüşen Mattis, bu görüşmeleri “kesinlikle açık ve dürüst diyalog” olarak tanımladı.
Mattis, “Amerika, meşru güvenlik kaygıları konusunda Türkiye’nin yanında yer alıyor. Oradaki tüm kaosun şu anda tehdit oluşturduğu Suriye’nin hemen yanı başındalar. Bu sadece Türkiye’yle ilgili de değil, Ürdün’de, Lübnan’da ve Irak’ta da karışıklıkları görüyorsunuz. Türkiye de benzer kaygıları sahip. Milyonlarca sığınmacıya destek sağladılar. Bu sadece trajik bir durum olarak tanımlanabilir” diye konuştu.
Türk yetkililerle “kesinlikle açık ve dürüst bir diyalogu” sürdürdüklerini belirten Mattis, “Türk Savunma Bakanı’yla katıldığı Roma’daki IŞİD’le mücadele toplantısında görüştük. Burada da (Brüksel) uzun süren bir görüşme yaptık. Birlikte ne yapabileceğimiz hakkında biraraya geliyoruz. 40 yılın üzerinde bir süredir savaşlarla uğraşıyorum ve bu muhtemelen gördüğüm en karmaşık güvenlik vaziyeti, savaş durumu” dedi.
Türkiye’yle “ortak zemin” bulmakta olduklarına inandığını ifade eden Mattis, bununla birlikte bazı görüş ayrılıklarının da bulunduğunu belirterek, “Bazen savaş size kötü alternatif seçenekleri verir” dedi.
Mattis, “Ancak (Türk yetkililerle) temaslarımıza damga vuran bir şey var ki o da birbirimize karşı tam dürüst ve şeffaf olmamız. Meşru kaygılarının ele alınmasını temin etmenin yolları üzerinde çalışmaya devam ediyoruz” ifadesini kullandı.
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