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Mattis ve Tillerson’dan ‘Afrin’ Açıklamaları

22.01.2018 18:36 | Son Güncelleme 7 saat önce

Savunma Bakanı Mattis, Türkiye’nin, operasyon öncesinde ABD’ye ön bilgi verdiğini söylerken, Suriye’nin kuzeyinde iki tarafa da itidal çağrısında bulundu.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Türkiye'nin, Afrin operasyonu öncesinde Amerikan ordusuna ön bilgi verdiğini söyledi.

Mattis, Türkiye'yi Suriye konusunda "meşru güvenlik endişelerine” sahip güvenilir bir NATO müttefiki olarak niteledi.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'ya giderken yolda gazetecilere konuşan Mattis, diplomatların Türkiye'nin Suriyeli Kürtlerle olan silahlı ihtilafına bir çözüm bulmak için çalıştığını belirtti.

Mattis, Suriye'deki Amerikan güçlerinin Türkiye'nin operasyonları nedeniyle risk altında olmadığını çünkü Amerikan askerlerinin Suriye'nin bu bölümünde bulunmadığını da sözlerine ekledi.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarından endişe duyduklarını kaydetti.

İngiltere'yi ziyareti sırasında konuşan Tillerson, ABD'nin Suriye'ye istikrar getirmeye ve iç savaşa son vermeyi amaçlayan Cenevre sürecine odaklandığını vurguladı.

ABD olarak Türkiye'nin "meşru güvenlik endişelerini” gidermek için birlikte ne yapabileceklerini değerlendirmeyi hedeflediklerini dile getiren Tillerson, Suriye'nin kuzeyinde iki tarafa da itidal ve sivil kayıpları en aza indirme çağrısında bulundu.

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