Mattis’ten Kongre’ye Çağrı: ‘Türkiye’ye F-35’leri Yasaklamayın’

Amerika Savunma Bakanı Jim Mattis, Kongre’yi, Türkiye’nin Rusya’dan füze savunma sistemi satın alma planlarından dolayı F-35 uçaklarının üretimi ve satışını içeren programdan ihraç edilerek cezalandırılmaması gerektiği uyarısında bulundu.

Bloomberg’in haberine göre, Mattis, bu ayın başında 2019 mali savunma tasarılarını görüşen Kongre üyelerine hitaben kaleme aldığı mektupta, Türkiye’nin F-35 savaş uçakları programının ilk 8 uluslararası ortağından biri olduğunu hatırlattı ve “Şu anda Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasına karşı duruyorum” ifadesini kullandı.

Mattis, NATO ve ABD’nin en yakın müttefiklerinin dahil olduğu programdan Türkiye’yi çıkarmanın, uluslararası tedarik zincirinde aksamalara yol açma riskini doğuracağını, bunun da maliyetleri arttıracağını ve uçakların teslimatını geciktireceğini belirtti.

Savunma politikası ve harcama tasarılarının Senato’daki versiyonları, Ankara’nın Rusya’dan S-400 alım planları ve Amerikalı rahip Andrew Brunson’ı hapiste tutmaya devam etmesi nedeniyle Türkiye’yi F-35’lerin transferini askıya alarak cezalandırmayı öngörüyor.