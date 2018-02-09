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Mattis’ten ‘Menbiç’ Açıklaması

09.02.2018 18:31 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Ankara’dan gelen haberler nedeniyle Menbiç’te kaygı duyulduğunu söyledi ve “Şu anda amacımız IŞİD üzerindeki baskıyı, IŞİD’e karşı kampanyayı sürdürmek. Bu nedenle odağın dağılmasından endişeliyiz” dedi

Mattis’ten ‘Menbiç’ Açıklaması

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, gelecek hafta Brüksel’de Milli Savunma Nurettin Canikli’yle görüşeceğini açıkladı. Pentagon’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mattis, Menbiç’deki duruma ilişkin bir soruyu yanıtlarken, Menbiç konusunda Türkiye’nin baskısı bakımından bir durum değişikliği olmadığını söyledi.

Mattis, “Ankara’dan duydukları şeyler yüzünden elbette orada (Menbiç’te) büyük bir kaygı var ama şu anda amacımız IŞİD üzerindeki baskıyı, IŞİD’e karşı kampanyayı sürdürmek. Bu nedenle odağın dağılmasından endişeliyiz” dedi.

Türkiye’nin sınır bölgelerinin bu kısmında “meşru kaygılarının” bulunduğunu ifade eden Mattis, Türk yetkililerle birlikte çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Mattis, “Ama aynı zamanda da IŞİD’e odaklanmaya devam etmek istiyoruz” diye konuştu.

Mattis’e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD’den Menbiç’teki askerlerini çekmesini istemesi ve Washington’a yönelik suçlamaları soruldu.

Bakan Mattis, ”Birincisi, Türkiye bir NATO müttefiki ve sınırları içerisinde terör örgütü PKK kaynaklı aktif bir isyanın olduğu tek NATO müttefiki. Orada güvenlik konusunda Türkiye’yle çalışıyoruz” dedi.

Türkiye’nin sadece PKK değil, Esat’ın da sınırı bir savaş alanına dönüştürmesi konusunda meşru kaygısının bulunduğuna işaret eden Mattis, “En üst düzeylerden askeri seviyeye kadar NATO müttefikimizle çalışmaya devam edeceğiz. Savunma bakanlarıyla (Nurettin Canikli) gelecek hafta ortasında Brüksel’de görüşeceğim” diye konuştu.

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