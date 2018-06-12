Mattis’ten Menbiç Yol Haritası Açıklaması

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Türkiye’yle Menbiç konusunda vardıkları yol haritası kapsamındaki işbirliği sürecini hayata geçirmeye hazır olduklarını söyledi.

Pentagon’da gazetecilerle sohbet toplantısı düzenleyen Mattis, Menbiç yol haritasının ne zaman uygulamaya gireceğine yönelik bir soruyu da yanıtladı.

İki ülke dışişleri bakanlarının geçen hafta Washington’da biraraya gelerek Menbiç yol haritası konusunda anlaşmaya vardığını hatırlatan Mattis, “İleri birlik hattında bu işbirliğini uygulamaya hazırız” dedi.

Mattis, bu sürecin, önce birbirlerinin nerede olduğunu bilmekle başlayacağını, daha sonra hattın her iki tarafında devriyelerin olacağını ve bunun ardından da Menbiç içerisinde bir tür ortak devriyelerin yapılabileceğini belirtti.

Jim Mattis, Türk askeri yetkililer ve ABD Avrupa Komutanlığı EUCOM yetkililerinin bu hafta Almanya’nın Stuggart kentinde biraraya gelerek ayrıntıları görüşeceğini açıkladı.

ABD Savunma Bakanı Mattis, yol haritasının içeriği ve uygulanma yöntemi üzerinde görüşmelerinin devam ettiğini, askeri faktörleri şu anda değerlendirdiklerini sözlerine ekledi.

