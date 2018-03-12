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May: Eski casus Skripal ve kızına saldırıdan 'büyük ihtimalle' Rusya sorumlu

12.03.2018 20:27 | Son Güncelleme

İngiltere Başbakanı Theresa May Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada, Salisbury kentinde saldırıya uğrayan yoğun bakımdaki eski Rus casus Sergey Skripal ve Yulia Skripal'a yönelik saldırıdan "büyük ihtimalle" Rusya'nın sorumlu olduğunu söyledi.

May: Eski casus Skripal ve kızına saldırıdan 'büyük ihtimalle' Rusya sorumlu

İngiltere Başbakanı Theresa May, Salisbury kentinde saldırıya uğrayan yoğun bakımdaki eski Rus casus Sergey Skripal ve kızı Yulia Skripal'a yönelik saldırıdan "büyük ihitmalle" Rusya'nın sorumlu olduğunu söyledi.

Avam Kamarası'nda konuşan May, Skripal'ların "askeri seviyede bir sinir gazı" olan Noviçok ile öldürüldüğünü belirtti.

May, bu silahın Rusya tarafından üretildiğini ve bu şekilde kullanılmasının iki nedeni olabileceğini vurgulayarak ekledi:

"Ya Rusya Skripal'ları öldürdü, ya da sinir gazını başkaları ele geçirdi ve onlar öldürdü."

İngiltere Başbakanı ayrıca olayın yalnızca eski bir Rus casusa yönelik bir saldırı olmadığını, aynı zamanda İngiltere'deki sivillerin de hayatlarını tehlikeye atan bir saldırı olduğunu belirtti.

Sergey ve kızı Yulia Skripal, Pazar günü bir alışveriş merkezinde bir anda hastalanmış, ardından sokaktaki bir bankta bilinçsizce yatarken bulunmuştu.

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