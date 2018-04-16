May: Harekata Trump istediği için değil doğru olduğu için katıldık

İngiltere Başbakanı Theresa May, Suriye'ye gerçekleşen askeri operasyonla ilgili yapılan Parlamento oturumunda, İngiltere'nin ortak hava harekatına katılmasının "daha çok insanın zarar görmesini önlemek adına yasal ve etik olarak hak" olduğunu açıkladı.

May burada yaptığı konuşmada, Duma'daki saldırının arkasında Esad hükümetinin olduğu konusunda ellerinde "açık delil" bulunduğunu da söyledi.

Aralarında Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa'nın bulunduğu bazı devletler Duma'ya kimyasal saldırı yapıldığı iddiasını savunuyor.

Ancak Suriye ve Rusya bu iddiayı reddediyor.

Theresa May, milletvekillerinin sorularını yanıtlarken, İngiltere'nin tüm diplomatik kanalları denediğini ancak "hedefe yönelik dikkatli ve sınırlı bir harekattan başka seçenek kalmadığını" da vurguladı.

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn ise yapılan saldırının "hukuki olarak sorgulanmaya açık" olduğunu ifade etti ve May'e elindeki delilleri açıklama çağrısı yaptı.

Corbyn, hükümetin, "ABD Başkanı'nın kaprislerine değil Parlamento'ya karşı sorumlu olduğunu" da ifade etti.