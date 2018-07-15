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May: 'Trump AB’yi Mahkemeye Vermemi İstedi'

15.07.2018 17:33 | Son Güncelleme

Amerika Başkanı Donald Trump’ın, İngiltere Başbakanı Theresa May’e Brexit sürecindeki tartışmaları çözmesi için Avrupa Birliği’ni mahkemeye vermesini önerdiği ortaya çıktı

May: 'Trump AB’yi Mahkemeye Vermemi İstedi'

Amerika Başkanı Donald Trump’ın, İngiltere Başbakanı Theresa May’e Brexit sürecindeki tartışmaları çözmesi için Avrupa Birliği’ni mahkemeye vermesini önerdiği ortaya çıktı.

Başkan Trump Cuma günü May’le düzenlediği ortak basın toplantısında konuyla ilgili olarak Theresa May’e, İngiltere Başbakanı’nın çok abartılı bulduğu bir öneride bulunduğunu kaydetmişti.

Önerinin ne olduğuna May açıklık getirdi. BBC televizyonundan Andrew Marr Show’un sorularını yanıtlayan May, bu önerinin AB’yi mahkemeye vermesi olduğunu söyledi. May Trump’ın ‘‘Hiç tartışmaya girme, doğrudan mahkemeye ver’’ dediğini aktardı.

May, Trump’ın söylediği bir diğer şeyin ‘‘müzakerelerden kaçma yoksa sıkışıp kalırsın’’ olduğunu belirtti.

Trump Perşembe günü The Sun gazetesinde yayınlanan röportajında İngiltere Başbakanı’nın yaklaşımının iki ülke arasında serbest ticaret anlaşması olasılığını yok edebileceğini söylemişti. “May’e Brexit görüşmelerini nasıl sürdürmesi gerektiğini söyledim” diyen Trump, “ancak o beni dinlemedi” diye de sözlerine eklemişti..

Trump ayrıca geçen hafta May’in Brexit planlarından dolayı istifa eden parti içindeki rakibi eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson’ı övmüştü. Trump, Johnson’un harika bir başbakan olacağını söylemişti.

Öte yandan Trump, The Sun gazetesinin May’le ilgili yaptığı iyi yorumları sayfasına taşımadığını öne sürdü ancak gazete röportajın ses kaydını yayınlayınca durumun böyle olmadığı anlaşıldı.

May, parti içindeki karşıtları hizaya gelmeleri konusunda uyardı ve Brexit anlaşmasını baltalamalarının felaketle sonuçlanabileceğini söyledi.

May, Mail on Sunday gazetesine yaptığı açıklamada ‘‘Gözümüzü ödüle dikmeliyiz, eğer böyle yapmazsak hiç Brexit anlaşması olmadan ortada kalabiliriz’’ dedi.

Bazı meclis üyelerinin vergiler ve gümrük kontrolleri olmaksızın serbest ticareti sürdürebilmek adına ortak kurallara bağlı kalma planı konusunda şüpheleri olduğunun farkında olduğunu kaydeden May, ancak daha elverişli bir plan alternatifi göremediğini söyledi.

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