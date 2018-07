May: 'Trump AB’yi Mahkemeye Vermemi İstedi'

Amerika Başkanı Donald Trump’ın, İngiltere Başbakanı Theresa May’e Brexit sürecindeki tartışmaları çözmesi için Avrupa Birliği’ni mahkemeye vermesini önerdiği ortaya çıktı.

Başkan Trump Cuma günü May’le düzenlediği ortak basın toplantısında konuyla ilgili olarak Theresa May’e, İngiltere Başbakanı’nın çok abartılı bulduğu bir öneride bulunduğunu kaydetmişti.

Önerinin ne olduğuna May açıklık getirdi. BBC televizyonundan Andrew Marr Show’un sorularını yanıtlayan May, bu önerinin AB’yi mahkemeye vermesi olduğunu söyledi. May Trump’ın ‘‘Hiç tartışmaya girme, doğrudan mahkemeye ver’’ dediğini aktardı.

May, Trump’ın söylediği bir diğer şeyin ‘‘müzakerelerden kaçma yoksa sıkışıp kalırsın’’ olduğunu belirtti.

Trump Perşembe günü The Sun gazetesinde yayınlanan röportajında İngiltere Başbakanı’nın yaklaşımının iki ülke arasında serbest ticaret anlaşması olasılığını yok edebileceğini söylemişti. “May’e Brexit görüşmelerini nasıl sürdürmesi gerektiğini söyledim” diyen Trump, “ancak o beni dinlemedi” diye de sözlerine eklemişti..