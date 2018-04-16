May: ‘Ulusal Çıkarımız İçin Katıldık’

İngiltere Başbakanı Theresa May, İngiltere’nin ABD Başkanı Donald Trump’ın isteğiyle Suriye’ye yapılan hava saldırısına katıldığı iddialarını reddetti.
May, ülkesinin çıkarlarını korumak için saldırıya katılma kararı aldığını aktardı ve ''kimyasal silah kullanımı kontrolsüz kalamaz'' dedi.
May, saldırıya katılmadan önce meclisin onayını almadığı için de eleştiriliyor.
Avam Kamarası’nda konuşan May, Suriye ve Rusya’nın kimyasal saldırı delillerini gizlemeye çalıştıklarını söyledi. May, Suriye’de hükümet güçleri hariç hiçbir grubun 7 Nisan’daki kimyasal saldırıyı gerçekleştirebilecek kapasiteye sahip olmadığını bildirdi.
Öte yandan Avrupa Birliği Dış Politika Şefi Federica Mogherini, Birliğin gelecek hafta Birleşmiş Milletler’i harekete geçirmek için büyük bir Suriye toplantısı yapacağını açıkladı.
Lüksemburg’da yapılan AB Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde konuşan Mogherini, ‘‘İnsanlar acı çekiyor ve ölüyor. Bence uluslararası toplumun tamamı sorumluluk almalı’’ diye konuştu.
Ayrıca Suriye Destek Grubu ateşkes görev gücü Rusya’nın çağrısıyla toplanmaya hazırlanıyor. Görev gücüne Rusya ve Amerika başkanlık ediyor.
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