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May'den karateci bakana zorlu görev

09.07.2018 19:40 | Son Güncelleme

İngiltere'de istifa eden Brexit Bakanı David Davis'in yerine Dominic Raab getirildi.

May'den karateci bakana zorlu görev

Karatede siyah kuşak sahibi olan Raab, yeni nesil muhafazakârlar arasında öne çıkan bir isim.İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmak için oluşturduğu Brexit Bakanlığı görevine Dominic Raab getirildi. Hükümetin genç isimlerinden birisi olan Raab, selefi David Davis'in istifası sonrası bu görevi üstlendi.

İngiltere Başbakanı Theresa May tarafından atanan Raab, İngiltere'nin Mart 2019'da resmen AB'den ayrılması için Brüksel ile yürütülen zorlu müzakerelerin tamamlanması için kolları sıvayacak.

Yeni nesil muhafazakârlar arasında ismi öne çıkan 44 yaşındaki Raab, bu göreve getirilmeden önce İskân ve Planlamadan Sorumlu Devlet Bakanı, öncesinde de Adalet Bakanlığı'nın altında faaliyet gösteren Mahkemelerden ve Yargıdan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapıyordu.

İstifa eden Brexit Bakanı Davis'in bir dönem akıl hocalığı yaptığı Raab, 2016 yılındaki AB'den ayrılma referandumunda ateşli bir şekilde "ayrılma" taraftarı kampa destek vermişti.

Atama sonrası Twitter üzerinden bir açıklama yapan İngiltere Başbakanlığı, Kraliçe 2'nci Elizabeth'in Dominic Raab'ın göreve getirilmesini onaylamaktan dolayı memnun olduğunu ifade etti.

Siyah kuşak sahibi

Savunma sanatlarıyla yakından ilgili olan Raab, karatede 3'üncü Dan siyah kuşak sahibi ve ayrıca düzenli olarak boks yapıyor.

Bugünkü Çekya'dan 1938 yılında altı yaşında bir mülteci olarak İngiltere'ye giden Yahudi bir babanın oğlu olan Raab, henüz 12 yaşındayken babasının ölümü üzerine annesi tarafından İngiltere Kilisesi'nde yetiştirildi.

Oxford Üniversitesi'nde hukuk eğitim alan yeni Brexit Bakanı, yüksek lisansını da Cambridge Üniversitesi'nde tamamladı.

2000 yılında Dışişleri Bakanlığı'nda "danışman" olarak göreve başlamadan önce bir uluslararası hukuk firmasında çalışan Raab, 2003 yılında Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde Slobodan Milosevic, Radovan Karadzic ve Charles Taylor gibi savaş suçlularının yargılanma süreçlerinde yer aldı.

Davis niçin istifa etti?

Raab'ın selefi olan ve Pazar gecesi istifa eden Davis bu görevi iki yıldır devam ettiriyordu. AB'den ayrılma sürecinde Başbakan May'i Brüksel'e çok fazla taviz vermekle eleştiren Davis, istifa mektubunda mevcut politikaların, Britanya'nın " müzakerelerde en iyi ihtimalle kaçınılmaz olarak elini zayıflattığını" söylemişti.

DW,AP,AFP/ÇÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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