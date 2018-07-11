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Mazyek: Futbol federasyonu başkanı istifa etmeli

11.07.2018 12:35 | Son Güncelleme

Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı, Özil’e ilişkin açıklamalarında dolayı Alman Futbol Federasyonu Başkanı ve menajer Bierhoff’un istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Mazyek: Futbol federasyonu başkanı istifa etmeli

Alman Milli Takımı'nın Türkiye kökenli oyuncuları Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mayıs ayında Londra'da çektirdikleri fotoğrafla ilgili tartışmalar devam ediyor.

Almanya Müslümanlar Merkezi Konseyi Başkanı Aiman Mazyek, Mesut Özil'e ilişkin açıklamaları nedeniyle Alman Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Reinhard Grindel ve Milli Takım Menajeri Oliver Bierhoff'un istifa etmesini talep etti. Mazyek, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "sporda yere düşeni tekmeleyene kırmızı kart gösterilir” dedi. Mazyek, "Bierhoff ve Grindel, yaptıkları kariyerlerde ‘Takım olarak kaybedildi' yerine ‘Özil olarak kaybedildi' sözünden başka bir şey öğrenmedikleri için istifa etmelilerdir” ifadesini kullandı.

DFB Başkanı Grindel, Kicker adlı spor dergisine yaptığı açıklamada Erdoğan ile çektirilen fotoğrafa ilişkin olarak Mesut Özil’in açıklama yapmamasına atıfta bulunarak, "Mesut’un, tatilden döndüğünde bir açıklama yapmasının şart olduğunu düşünüyorum. Bu aynı zamanda onun kendi yararına da olacaktır. Net bir açıklama yapıp tüm sorulara yanıt vermeli” demişti.

Alman Milli Takım Menajeri Bierhoff da, Die Welt gazetesine verdiği mülakatta, Özil'in sessiz kalmasına izin vererek hata yaptıklarını söylemişti. Bierhoff, Özil’in sessiz kalmasına ilişkin olarak "Bu durumda ondan vazgeçip geçilemeyeceğini düşünebilirdik” demişti. Bierhoff, daha sonra da yanlış anlaşıldığını savunmuştu.

Eski bakan Özoğuz'dan uyarı

Göç ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Aydan Özoğuz ise Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a ilişkin tartışmalar konusunda uyarıda bulundu. Sosyal Demokrat Partili (SPD) Özoğuz, "Bu tartışmaların garip bir hal aldığını” dile getirdi. Özoğuz, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, Özil ve Gündoğan'ın Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafın "Türkiye'deki durumu endişeyle izleyen bir çok insan için hayal kırıklığı yaratıcı ve anlaşılmaz” olduğunu belirtti.

Ancak Özoğuz bu fotoğrafın çekilmesinden iki ay sonra tartışmaların yeniden alevlendirilmesinin konunun geldiği boyutu gösterdiğini söyledi. Sorun ve hayal kırıklıklarının açıkça konuşulmasından yana olduğunu belirten Özoğuz, karşılıklı önyargılar içeren saldırılar ve toplumda bölünmenin engellenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Hitzfeld: Özil ve Gündoğan Dünya Kupası'na katılmamalıydı

Bayern Münih futbol takımının eski teknik direktörlerinden Ottmar Hitzfeld, DFB'nin Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a ilişkin tutumunu eleştirdi. Hitzfeld, yazdığı köşe yazısında “Kanımca büyük baskı altında olan Özil ve Gündoğan’ı Dünya Kupası’na götürmekle onlara iyilik yapılmadı. Bana göre her ikisinin de korunması gerekiyordu ve daha sonra yeni bir başlangıç yapılması için takıma alınmamalıydılar” ifadesini kullandı. Hitzfeld, böylelikle "Dünya Kupası sonrasında konu unutulmuş olurdu” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çektirilen fotoğrafa ilişkin tartışmaların "kuşkusuz takımı etkilediğini” belirten Hitzfeld, futbolcuların bu konuda yazılanları okuduğunu ve bunun "kuşkusuz pek de destekleyici olmadığını” ifade etti.

dpa/JD,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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