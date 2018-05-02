McCain Kitabında Trump’ı Eleştirdi

Arizona Senatörü John McCain yeni yazdığı kitabında Başkan Donald Trump’ı Amerikan değerlerine savunmadığı gerekçesiyle eleştirdi.

Beyin kanseri teşhisi konular 81 yaşındaki McCain’ın kitabı, “Dinmeyen Dalga: İyi Zamanlar, Haklı Davalar, Büyük Mücadeleler ve Diğer Değerlendirmeler” adını taşıyor.

McCain, kitabının bir bölümünde, “Sertlik görünümü sergilemekveya sertliğin ‘reality şov’ kopyası, değerlerimizden daha fazla önemli hale gelmiş görünüyor” dedi.

1960’larda Vietnam’da savaş esiri olan McCain, Arizona’dan 6 dönemdir senatör seçiliyor. McCain, 2008 başkanlık seçimlerinde Cumhuryetçi Parti’nin adayıyıdı. John McCain, hastalığının Senato’daki son dönemine neden olduğunu kabul etmekle birlikte üzüntülü olmadığını belirtiyor.

McCain, Aralık ayından bu yana Arizona’da tedavi görüyor. Bu süre içinde ulusal ve uluslararası konularda görüşlerini zaman zaman dile getiren McCain, Washington’dan ise uzak duruyor.

