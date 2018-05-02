HABER

McCain Kitabında Trump’ı Eleştirdi

02.05.2018 20:17 | Son Güncelleme

Arizona Senatörü John McCain yeni yazdığı kitabında Başkan Donald Trump’ı Amerikan değerlerine savunmadığı gerekçesiyle eleştirdi

McCain Kitabında Trump’ı Eleştirdi

Arizona Senatörü John McCain yeni yazdığı kitabında Başkan Donald Trump’ı Amerikan değerlerine savunmadığı gerekçesiyle eleştirdi.

Beyin kanseri teşhisi konular 81 yaşındaki McCain’ın kitabı, “Dinmeyen Dalga: İyi Zamanlar, Haklı Davalar, Büyük Mücadeleler ve Diğer Değerlendirmeler” adını taşıyor.

McCain, kitabının bir bölümünde, “Sertlik görünümü sergilemekveya sertliğin ‘reality şov’ kopyası, değerlerimizden daha fazla önemli hale gelmiş görünüyor” dedi.

1960’larda Vietnam’da savaş esiri olan McCain, Arizona’dan 6 dönemdir senatör seçiliyor. McCain, 2008 başkanlık seçimlerinde Cumhuryetçi Parti’nin adayıyıdı. John McCain, hastalığının Senato’daki son dönemine neden olduğunu kabul etmekle birlikte üzüntülü olmadığını belirtiyor.

McCain, Aralık ayından bu yana Arizona’da tedavi görüyor. Bu süre içinde ulusal ve uluslararası konularda görüşlerini zaman zaman dile getiren McCain, Washington’dan ise uzak duruyor.

Genç kabin memurundan kötü haberGenç kabin memurundan kötü haber
Gerilim yükseliyor! Netanyahu savaş için onay aldıGerilim yükseliyor! Netanyahu savaş için onay aldı
Erdoğan'dan dikkat çeken kandil mesajı!Erdoğan'dan dikkat çeken kandil mesajı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Asena Atalay'ın son hali şoke etti

Asena Atalay'ın son hali şoke etti

Fatih Terim'den Fenerbahçe bombası

Fatih Terim'den Fenerbahçe bombası

'Günde 5 kez seks bile yetmiyordu'

'Günde 5 kez seks bile yetmiyordu'

'Mezarlıkta ağlayan kız' Çorum'u karıştırdı! Polis peşine düştü

'Mezarlıkta ağlayan kız' Çorum'u karıştırdı! Polis peşine düştü

AKP'li vekil Metin Akgün'ün kumar masasında görüntülendi! Kendini bakın nasıl savundu!

AKP'li vekil Metin Akgün'ün kumar masasında görüntülendi! Kendini bakın nasıl savundu!

MHP Didim'de 23 kişi görevinden istifa etti

MHP Didim'de 23 kişi görevinden istifa etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD'de skandal! Yurt müdürü, kız öğrencileri iş adamları ve politikacılara pazarlıyormuş!

ABD'de skandal! Yurt müdürü, kız öğrencileri iş adamları ve politikacılara pazarlıyormuş!

Yunanistan'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

Yunanistan'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

ABD'de askeri kargo uçağı havaalanı yakınlarında düştü: Ölüler var

ABD'de askeri kargo uçağı havaalanı yakınlarında düştü: Ölüler var

İngiltere'de korkunç olay! Öldüren fantezi!

İngiltere'de korkunç olay! Öldüren fantezi!

Macron'un 'lezzetli' ifadesi ortalığı karıştırdı

Macron'un 'lezzetli' ifadesi ortalığı karıştırdı

Hollanda hükümetinden seks işçileri için önemli karar

Hollanda hükümetinden seks işçileri için önemli karar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.