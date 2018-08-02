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Türkiye'nin her yerinde şubesi var! Büyük rezalet!

02.08.2018 11:54 | Son Güncelleme

Amerikan fast-food zinciri McDonald's, Kanada'daki bir şubesinde kahve sipariş eden 8 aylık hamile bir kadına temizleme solüsyonu verildiğinin ortaya çıkması sonrası özür diledi.

Türkiye'nin her yerinde şubesi var! Büyük rezalet!

Kanada'nın Alberta eyaletinde yaşanan olayda, bebek bekleyen Sarah Douglas McDonald's'ın araca servis bölümünden latte kahve siparişi vermişti. Ancak Douglas kahveden bir yudum aldığında şaşkınlığa uğradı.

Bardağın içindeki kahverengi sıvı, ne kahve ne de süttü.

Sarah Douglas hemen aracını kenara çekti ve ağzındaki sıvıyı tükürdü. McDonalds'a geri dönen Douglas çalışanlardan yöneticilerini çağırmalarını istedi.

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'YENİSİNİ VERELİM'

Lethbridge News yerel gazetesine konuşan kadın, yöneticinin "Yeni bir kahve ister misiniz?" diye sorduğunu, onlara 'Tabii ki hayır, bu kabul edilemez' dediğini söyledi.

McDonald's'ın acente yetkilisi Dan Brown ise, yazılı bir açıklamayla yaşananlardan dolayı özür diledi.

Brown, kahve makinesinin her sabah olduğu gibi temizleme solüsyonuyla temizlendiğini ancak Douglas'ın lattesi hazırlanırken makinedeki süt borusunun temizlik solüsyonundan geri sökülmediğini açıkladı.

"Temizlik prosedürlerinin yeniden gözden geçirilmesi için hızla harekete geçtik" diyen Brown, makinelerde temizlik sonrası hazne borularının doğru yerleştirilmesi için bilgilendirici ek işaretler yerleştireceklerini söyledi.

Sarah Douglas ise, yerel basına kontrol için doktora gittiğini ancak sağlığının yerinde olduğunu aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
Mcdonalds FAST FOOD ZİNCİRİ hamile kadın kahve temizlik solüsyonu

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