McGurk: ‘Sorun Kürtleri Nehrin Öte Tarafına Geçirmekten Daha Fazlası’

ABD önderliğindeki koalisyonun IŞİD’le mücadele özel temsilcisi Brett McGurk, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) komutanı Joseph Votel’la birlikte Washington’da katıldıkları bir panelde Suriye ve Türkiye’ye ilişkin mesajlar verdi.

McGurk Suriye ve Menbiç konusunda Türkiye’yle yürütülen müzakereleri, “Türklerle çok iyi diyaloğa sahibiz” sözleriyle değerlendirdi.

Brett McGurk bununla birlikte Menbiç’te daha laik bir atmosferin olduğunu, Menbiç dışındaki bazı muhalif grupların daha İslamcı eğilime sahip olduğunu kaydetti ve Fırat Nehri’ni kastederek, bunun da “Kürtleri nehrin öteki tarafına geçirdik ve her şey iyi olacak” söylemini daha zorlu hale getirdiğini belirtti.

McGurk, “Şu anda gerilimi çözmek için diplomatik bir süreçteyiz, inanılmaz karışık. Bu Türkiye-Amerika konuşması değil. Menbiç’te farklı gruplar var. Menbiç’te yaşayan Araplar var” ifadelerini kullandı.

“NATO müttefikimizle bunu diplomatik yoldan çözmeye çalışmalıyız” diyen McGurk, “geçen hafta onlarla çok iyi görüşmeler gerçekleştirdik” dedi.