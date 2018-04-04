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McGurk: ‘Sorun Kürtleri Nehrin Öte Tarafına Geçirmekten Daha Fazlası’

04.04.2018 00:05 | Son Güncelleme

ABD önderliğindeki koalisyonun IŞİD’le mücadele özel temsilcisi Brett McGurk Menbiç'teki durum için, sorunun 'Kürtleri nehrin öteki tarafına geçirdik ve her şey iyi olacak' söyleminden daha fazlası olduğunu söyledi

McGurk: ‘Sorun Kürtleri Nehrin Öte Tarafına Geçirmekten Daha Fazlası’

ABD önderliğindeki koalisyonun IŞİD’le mücadele özel temsilcisi Brett McGurk, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) komutanı Joseph Votel’la birlikte Washington’da katıldıkları bir panelde Suriye ve Türkiye’ye ilişkin mesajlar verdi.

McGurk Suriye ve Menbiç konusunda Türkiye’yle yürütülen müzakereleri, “Türklerle çok iyi diyaloğa sahibiz” sözleriyle değerlendirdi.

Brett McGurk bununla birlikte Menbiç’te daha laik bir atmosferin olduğunu, Menbiç dışındaki bazı muhalif grupların daha İslamcı eğilime sahip olduğunu kaydetti ve Fırat Nehri’ni kastederek, bunun da “Kürtleri nehrin öteki tarafına geçirdik ve her şey iyi olacak” söylemini daha zorlu hale getirdiğini belirtti.

McGurk, “Şu anda gerilimi çözmek için diplomatik bir süreçteyiz, inanılmaz karışık. Bu Türkiye-Amerika konuşması değil. Menbiç’te farklı gruplar var. Menbiç’te yaşayan Araplar var” ifadelerini kullandı.

“NATO müttefikimizle bunu diplomatik yoldan çözmeye çalışmalıyız” diyen McGurk, “geçen hafta onlarla çok iyi görüşmeler gerçekleştirdik” dedi.

“Menbiç’te alandaki ortaklarımıza da güvenceler vermeliyiz” diyen McGurk, rejim ve Suriye’deki diğer aktörlerin de kenarda sessizce oturmadığını söyledi.

McGurk, rejim ve diğer aktörlerin de herkesle konuştuğunu belirtti.

Konunun gerçekten karışık olduğunu yineleyen McGurk, Türkiye’yle çok iyi diyaloğa sahip olduklarını konuşmasında bir kez daha vurguladı.

McGurk, IŞİD üzerine dikkatlerini korumaya devam etmek istediklerini çünkü IŞİD’in bitmediğini de kaydetti.

Votel: “Türkiye’yle çok güçlü diyaloğumuz var”

Merkez Kuvvetler CENTCOM’un komutanı Joseph Votel de Türkiye’yle yürütülen diyaloğu ‘çok güçlü’ olarak niteledi.

Votel, Suriye’de öğrendiklerinin, “bu kadar çok aktörün olduğu ortamda insanlarla konuşmanızı sağlayacak mekanizmayı oluşturmak” olduğunu söyledi.

Votel, “Gerginliği azaltacak, koordinasyon eşliğinde sorunu çözecek müzakerelere sahip olmalısınız” dedi.

Türkiye’yle müzakerelerle ilgili olarak, “Sanırım onlarla çok bağlantılıyız, onlarla konuşmaya devam ediyoruz, benim amacım iyi, açık iletişim hattına sahip olmak” ifadelerini kullandı.

Amerikalı general, “Kendi güvenlikleri için operasyon yapmak zorunda olduklarını hissediyorlar. Bu konu hakkında onlarla konuşabiliyoruz. Güçlerimizi uç kararlar almak zorunda kalacakları bir duruma sokmama konusunda konuşabiliyoruz” dedi.

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