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McGurk: ‘Suriye’deki Misyonumuz Daha Bitmedi’

03.04.2018 23:27 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump’ın Suriye’den Amerikan askerlerini çok yakında çekmek istediği şeklindeki açıklamalarına rağmen, Dışişleri ve Pentagon’daki üst düzey yetkililerden bu konuda daha temkinli açıklamalar geliyor

McGurk: ‘Suriye’deki Misyonumuz Daha Bitmedi’

Başkan Donald Trump’ın Suriye’den Amerikan askerlerini çok yakında çekmek istediği şeklindeki açıklamalarına rağmen, Dışişleri ve Pentagon’daki üst düzey yetkililerden bu konuda daha temkinli açıklamalar geliyor.

Son olarak da ABD’nin IŞİD’le Mücadele Koalisyonu Özel Temsilcisi Brett McGurk, Amerika’nın Suriye’de IŞİD’e karşı savaşının henüz bitmediği uyarısında bulundu. McGurk, “Bu misyonu tamamlayacağız” dedi.

Washington’da ABD Barış Enstitüsü adlı düşünce kuruluşunun toplantısında konuşan McGurk, “IŞİD’le savaşmak için Suriye’deyiz. Misyonumuz bu ve misyonumuz bitmedi. Bu misyonu tamamlayacağız” diye konuştu.

ABD’nin Suriye’de IŞİD’e karşı savaşan 2 bin civarında askeri bulunuyor.

McGurk, Trump’ın Dışişleri Bakanlığı’na Suriye’deki yeniden yapılanma çalışmalarına ayrılan 200 milyon dolarlık fonu dondurması talimatı verdiği haberlerinin sorulması üzerine, fonların doğru şekilde harcandığından emin olmak için bir denetim çalışmasının yürütüldüğünü kabul etti.

Aynı toplantıda söz alan ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Joseph Votel de, IŞİD’in elindeki toprakların yüzde 90’ından fazlasının Amerika’nın desteklediği güçler tarafından geri alındığını belirtti. Ancak Votel, IŞİD’den kaynaklı tehdit azalmış olsa da henüz ”ortadan kalkmadığını” kaydetti.

Votel, Suriye’de istikrar çabalarında Amerikan ordusunun rol oynayabileceği ihtimalini de dillendirdi. Votel, “Bence önümüzdeki zorlu kısım, bu bölgelerin istikrarlaştırılması, kazanımlarımızın sağlamlaştırılması, insanların evlerine geri dönmelerinin sağlanması. Bunda ordunun da bir rolü olur, elbette istikrarlaştırma aşamasında” diye konuştu.

Başkan Trump ise Suriye’yle ilgili son açıklamalarında Amerika’nın artık buradan çıkması ve ülke içine yatırımlara öncelik verilmesi gerektiği yönünde mesajlar veriyor.

Trump geçen hafta Ohio’da bir mitingde yaptığı konuşmada, Suriye’den “çok yakında” çıkacaklarını söylemişti.

Başkan Trump bugün de Baltık ülkeleri liderleriyle Beyaz Saray’daki ortak basın toplantısında bir soruyu yanıtlarken, Suriye’den çekilmeyi çok ciddi biçimde değerlendirdiğini belirterek, bu konuda yakında bir karara varacağını söylemişti.

Trump, IŞİD’e karşı misyonu hemen hemen tamamladıklarına dikkati çekerek, “Suriye’den çıkmak, askerlerimi eve getirmek istiyorum. Belki de artık eve dönme zamanı” şeklinde mesajlar vermişti.

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