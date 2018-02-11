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McMaster İstanbul’da Kalın’la Görüştü

11.02.2018 16:26 | Son Güncelleme

Cumartesi günü İstanbul’a gelen Amerika Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral Herbert Raymond McMaster, bugün İstanbul’da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’la görüştü

McMaster İstanbul’da Kalın’la Görüştü

Cumartesi günü İstanbul’a gelen Amerika Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral Herbert Raymond McMaster, Pazar günü İstanbul’da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’la görüştü.

Görüşme sonrası Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada bölgesel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulduğu ve terörizmle ortak mücadele yöntemlerinin geliştirilmesinin üzerinde durulduğu belirtildi.

Yazılı açıklamada, “Görüşmede, Türkiye ve ABD’nin uzun vadeli stratejik ortaklık ilişkileri teyit edilmiş ve iki ülkenin öncelik ve hassasiyetleri ele alınmıştır. Görüşmede ayrıca, öteden beri müttefik olan Türkiye ve ABD arasındaki ilişkiler, ortak stratejik sınamalar ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. Bu çerçevede, ikili ilişkileri olumsuz etkileyen konular detaylı bir biçimde ele alınmış ve terörizmin her çeşidiyle ortak mücadelenin geliştirilmesinin yolları araştırılmıştır” dendi.

Henüz Amerikan tarafından görüşmeye dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Bahçeli: ABD ile müttefiklik nasıl sürdürülecek?

Kalın’la McMaster görüşmesi sırasında Antalya’da partisinin il ve ilçe başkanları toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD’nin Irak ve Suriye’de IŞİD’le sürdürdüğü mücadelenin komutanı olan Korgeneral Paul Funk’ın YPG ve PYD’yi “kahraman” olarak nitelemesini sert bir dille eleştirdi.

MHP lideri, “PKK PYD hesap verecek, küstahlığının ve şerefsizliğinin bedelini ödeyecektir. ABD’li komutan Funk, Türkiye’nin yanlış hesabından dolayı kaygılandığını söylemiştir. Yanlış hesap bu sömürgeciye göre nedir? Türkiye’nin PKK ile mücadelesini tuhaf buluyormuş. Funk asıl yanlış hesabı kendilerinin yaptığını görememiştir. Eğer haine kahraman diyorlarsa bu ABD ile müttefiklik nasıl sürdürülecektir? ABD ile temas kesilirse, siyaset yerine silah konuşursa, eller tetiklere giderse olacakları hesap edip sonuçlarını düşünen var mıdır?

Nedir bu çektiklerimiz? ABD özel kuvvetlerinin teröristlerle nöbet tutmaları rezilliktir. Bu durum açık çatışmaya doğru gitmektedir. ABD, PYD’nin yanında yer almıştır. FETÖ başaramayınca diğer terör örgütleriyle buluşmuştur. ABD yanlıştan dönmez ise duruşunun tanımı düşmanlık olarak anılacaktır” dedi.

Tillerson da Türkiye’ye geliyor

Türkiye Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster’dan sonra hafta içinde Amerika Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ı ağırlayacak. 11-16 Şubat tarihlerinde Ortadoğu turuna çıkacak olan Tillerson, Ürdün Kralı Abdullah’la yaptığı görüşme sonrasıbaşkent Ankara’ya gelecek.

Lübnan’da Cumhurbaşkanı Michel Aoun, Başbakan Saad Hariri ve Parlamento Sözcüsü Nabih Berr’le görüşecek olan ABD Dışişleri Bakanı sonrasında Mısır’a geçecek oradan da Kuveyt’te IŞİD ile Mücadele Küresel Koalisyonu’nun Bakanlar Toplantısı’na ve Irak’ın Yeniden Yapılandırılması Konferansı’na katılacak.

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