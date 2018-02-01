HABER

Medya, çatışmaları ve kayıpları nasıl aktarmalı?

01.02.2018 05:23 | Son Güncelleme

Askeri çatışmaları aktarmak her zaman zordur. Tarafsızlık, hassasiyet ve denetim gerektirir. BBC Akademisi, olguların tespit edilmesinin ve yorumlanmasının da, çatışmanın herhangi bir tarafını kayırmayacak şekilde yapılması gerektiğinin altını çiziyor.

Getty Images Türkiye sınırından Suriye'deki çatışmaları görüntüleyen kameramanlar

Tarafsız ve bağımsız habercilik, "Çatışmadaki askerlerimizi desteklemeliyiz" düşüncesi kadar, bunun karşısındaki "Çatışmaya hiç girmemeliydik" itirazını da dikkate almayı gerektirir.

Olguların tespit edilmesi ve yorumlanmasının da çatışmanın herhangi bir tarafını kayırmayacak şekilde yapılması gerekir.

İngiltere'de BBC, pek çok kişi tarafından "ulusal yayıncı" olarak kabul edilir ve çatışmalarda genellikle vatansever bir dil benimsemesi, İngiliz askerlerinden bahsederken "askerlerimiz" gibi ifadeleri kullanması ve savaşı İngilizlerin bakış açısıyla yorumlaması yönünde baskıya maruz kalır.

Fakat BBC'nin güvenilir bir haber kaynağı olmasını sağlayan şey tarafsızlığıdır. Bu yüzden BBC her zaman "İngiliz birlikleri", ''Amerikan askerleri'', ''Pakistan ordusu'', "Türk askerleri" gibi ifadeler kullanır.

Bütün yayıncıların, özellikle de kayıplardan bahsederken hassasiyet göstermesi şarttır. Ve hiçbir haberin askerlerin güvenliğini tehlikeye atmaması gerekir.

İzleyiciler ve okurlar arasında savaş karşıtı çok sayıda kişi de vardır ve bunlar da, bazı askeri detayların çatışmayı etkileme ihtimali bitene kadar yayımlanmayacağını bilir.

Fakat herhangi bir nedenle haberin sansürlenmesi veya tamamını aktarılamaması durumunda muhabir bunu açıkça anlatmalı ve nedenlerini de aktarmalıdır.

İzleyicilere ve okurlara bilinenlerin yanısıra, henüz bilinmeyenler veya cevabı bulunamayanlar da dürüstlükle açıklanmalıdır.

Askeri eylemlerden kaynaklanan zayiatYaşamını yitirenlerin veya yaralananların sayıları veya isimleri, bu kişilerin yakınları yetkililer tarafından bilgilendirilmeden önce duyurulmamalıdır.

Çatışmalarda kaçınılmaz olarak, yakınların haberinin olup olmadığını öğrenemeden aktarılması gereken büyük olaylar da olacaktır. Bu durumlarda ise olabildiğince net ve hassas olmak gereklidir.

Haberin tonuÇatışmalarda insanların çektikleri acılar sakin, serinkanlı ve tarafsız bir şekilde aktarılmalıdır.

Ölüm ve yaralanma görüntüleri ıstırap vericidir. Ölü ve yaralıların görüntülerinin veya ölüm anı görüntülerinin büyük bir özenle ele alınması gerekir.

Muhabirin görevi savaşın gerçekliklerini sterilize etmek olmasa da, düşüncesizce veya ses getirmek için rahatsız edici görüntüler yayınlamak da değildir.

SöyleşilerCephede veya cephe yakınlarında savaşçılarla söyleşi yapmak, hakkında iyi düşünülmesi gereken bir konudur.

Savaşçıların söyledikleri çatışmaya insani bir boyut katsa da onların gerçeği tam olarak kavrayamayacak halde veya şok içinde olduğunu unutmamak gerekir.

Bazı durumlarda yakınlarını kaybedenler basına konuşmak ve acılarını anlatmak için muhabirleri davet edebilir. Öyle durumlarda haberi aktarırken muhabirin davet edildiğini belirtmesi önemlidir.

Bu tür söyleşilerde sabırlı olmak, karşıdakinin düşüncelere dalmasına ve sessizliğe gömülmesine izin vermek, karşınızdakinin bir belgesel ya da drama oyuncusu değil bir insan olduğunu unutmamak gerekir.

BBC Gazetecilik Okulu: TarafsızlıkAf Örgütü: Afrin harekâtı, Türkiye'de gazetecilik üzerindeki baskıyı artıracak'Afrin'de sivil ölüm' açıklamaları artıyor, Türkiye 'propaganda' diyor

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hakkari'den son dakika kahreden haber! Şehit ve yaralılar var

Hakkari'den son dakika kahreden haber! Şehit ve yaralılar var

Türkiye'nin nüfusu 80 milyonu geçti

Türkiye'nin nüfusu 80 milyonu geçti

Adnan Oktar'dan Diyanet İşleri Başkanı'na şok cevap!

Adnan Oktar'dan Diyanet İşleri Başkanı'na şok cevap!

Cinsel içerikli görüntülerde yüzleri değiştiriyorlar!

Cinsel içerikli görüntülerde yüzleri değiştiriyorlar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Müge Anlı'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Müge Anlı'da

Nusret'e ABD'de büyük şok! Soruşturma açıldı

Nusret'e ABD'de büyük şok! Soruşturma açıldı

İlginizi Çekebilir

8 genç, Nijeryalı üniversite öğrencisini döverek öldürdü iddiası

8 genç, Nijeryalı üniversite öğrencisini döverek öldürdü iddiası

Suriye'de flaş iddia! İsrail de mi savaşa dahil oluyor?

Suriye'de flaş iddia! İsrail de mi savaşa dahil oluyor?

Porno yıldızı Trump'la ilişki iddialarını gönülsüz yalanladı, First Lady ikna olmadı

Porno yıldızı Trump'la ilişki iddialarını gönülsüz yalanladı, First Lady ikna olmadı

Son dakika İdlib'de askeri konvoya bombalı saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Son dakika İdlib'de askeri konvoya bombalı saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Afrin'de Mehmetçik teröristleri dünyaya böyle rezil etti

Afrin'de Mehmetçik teröristleri dünyaya böyle rezil etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mete Yarar'dan YPG bombası: Türkiye'ye karşı NATO silahlarını kullanıyor!

Mete Yarar'dan YPG bombası: Türkiye'ye karşı NATO silahlarını kullanıyor!

Çavuşoğlu'ndan Fransa'ya sert yanıt: İkiyüzlülük yapmasınlar

Çavuşoğlu'ndan Fransa'ya sert yanıt: İkiyüzlülük yapmasınlar

NASA canlı yayınında sosyal medyayı karıştıran görüntü

NASA canlı yayınında sosyal medyayı karıştıran görüntü

Rus haber ajansı duyurdu: Türk gemisi Karadeniz'de yan yattı!

Rus haber ajansı duyurdu: Türk gemisi Karadeniz'de yan yattı!

Ünlü Fast Food zincirinin hamburgerinden çıkan şoke etti

Ünlü Fast Food zincirinin hamburgerinden çıkan şoke etti

Fransa'da taciz skandalı! Kadınlar telefonları kilitledi

Fransa'da taciz skandalı! Kadınlar telefonları kilitledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.