Medya, çatışmaları ve kayıpları nasıl aktarmalı?

Tarafsız ve bağımsız habercilik, "Çatışmadaki askerlerimizi desteklemeliyiz" düşüncesi kadar, bunun karşısındaki "Çatışmaya hiç girmemeliydik" itirazını da dikkate almayı gerektirir.

Olguların tespit edilmesi ve yorumlanmasının da çatışmanın herhangi bir tarafını kayırmayacak şekilde yapılması gerekir.

İngiltere'de BBC, pek çok kişi tarafından "ulusal yayıncı" olarak kabul edilir ve çatışmalarda genellikle vatansever bir dil benimsemesi, İngiliz askerlerinden bahsederken "askerlerimiz" gibi ifadeleri kullanması ve savaşı İngilizlerin bakış açısıyla yorumlaması yönünde baskıya maruz kalır.

Fakat BBC'nin güvenilir bir haber kaynağı olmasını sağlayan şey tarafsızlığıdır. Bu yüzden BBC her zaman "İngiliz birlikleri", ''Amerikan askerleri'', ''Pakistan ordusu'', "Türk askerleri" gibi ifadeler kullanır.

Bütün yayıncıların, özellikle de kayıplardan bahsederken hassasiyet göstermesi şarttır. Ve hiçbir haberin askerlerin güvenliğini tehlikeye atmaması gerekir.

İzleyiciler ve okurlar arasında savaş karşıtı çok sayıda kişi de vardır ve bunlar da, bazı askeri detayların çatışmayı etkileme ihtimali bitene kadar yayımlanmayacağını bilir.